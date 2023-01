‘Prinses Amalia, sla je vleugels uit! Werp het systeem omver!’

Opiniepanel Gemma Boon: ‘Een vrouw met een drukke baan én een kind, die kan daar geen viervoeter bij hebben’

In ons zaterdagse opiniepanel vandaag Gemma Boon, directeur van Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen. Zij wil graag een hond, maar krijgt de indruk dat haar omgeving daar tegen is. ‘Een vrouw met een drukke baan én een kind, die kan daar geen viervoeter bij hebben, is het idee.’

