Stoelendans in te klein vliegtuig: ‘Wilt u opstaan en uw spullen pakken?’

Column Weg met de onzeker­heid, wees trots op succes

Vrouwen studeren sneller en met betere cijfers af aan universiteiten en hogescholen dan mannen. Toch blijven vrouwen vaker hangen op een bepaald niveau of stromen geheel of gedeeltelijk uit het arbeidsproces. Dat vind ik jammer. Voor vrouwen zelf, maar ook voor de organisaties die de vrouwelijke inbreng wel kunnen gebruiken. Bovendien is het zonde van de investering die we als maatschappij doen in de opleiding van vrouwen. Vreneli Stadelmaier schreef het boek ‘F*ck die onzekerheid’, waarin ze uitlegt wat volgens haar de reden is dat vrouwen zelden de top bereiken. Wij vrouwen, stelt Stadelmaier, koesteren een collectieve angst dat collega’s zouden kunnen ontdekken dat we eigenlijk niet zo veel voorstellen. Die angst is zo verlammend, dat sommige vrouwen er voor kiezen om maar helemaal op te houden met werken. Anderen blijven vast zitten in een functie die ze eigenlijk al ontgroeid zijn, omdat ze het lef niet hebben om hun hand op te steken om aan te geven dat ze meer kunnen. Dit fenomeen wordt het impostersyndroom genoemd.