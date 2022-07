Boerenjongens en walvisvaarders

Blog | Documentai­re FC Twente is prachtig, maar niet bepaald regiopromo­tie

Hij is prachtig geworden, de documentaire ‘Het laatste jaar van FC Twente’. Filmmaker Geertjan Lassche volgde de in doodsnood verkerende club en zijn supporters een jaar lang. Met 425 anderen mocht ik maandagavond getuige zijn van de première in bioscoop Kinepolis in Enschede. Conclusie: de film onderstreept hoe belangrijk FC Twente is voor zijn fans en hoe diep clubliefde kan gaan.

