De meute stort zich als hyena’s op corpsballen die te ver gingen

Kuitert Oekraïense vluchtelin­gen uit Soedan? Twentse burgemees­ters bleken geen domme boertjes

De Twentse burgemeesters hadden drie weken geleden al in de gaten dat er iets niet in de haak was. De burgervaders dachten Oekraïense oorlogsvluchtelingen in hun gemeenten te huisvesten, maar 80 procent van de ‘Oekraïners’ die er uit de bus stapten bleek geboren in Afrika.

27 juli