Kritiekloos Twente Verenigt! heeft nergens een mening over

De supporters van FC Twente bevinden zich in een unieke positie. Indirect hebben ze inspraak op het beleid van de club en bij de aanstelling van nieuwe commissarissen. Dat gebeurt bij geen enkele andere betaalde club in Nederland. Maar dat besef lijkt nog niet ingedaald. In plaats van samen één front te vormen en van zich te doen spreken, zijn bestuursleden van Twente Verenigt! in de achterliggende maanden vooral bezig geweest met elkaar de tent uitvechten. In figuurlijke zin dan. Gelukkig.

Volledig scherm Gerben Kuitert. © Carlo ter Ellen DTCT De fankoepel Twente Verenigt! bestaat al weer ruim een jaar, maar is door het onderlinge gekrakeel vooralsnog onzichtbaar. Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur van Twente Verenigt! hebben de jaarkaarthouders, die allen lid zijn van Twente Verenigt!, weinig tot niets van hun vertegenwoordigers in de club vernomen. In mijn email zitten over het hele kalenderjaar 2017 welgeteld drie nieuwsbrieven van Twente Verenigt! Erg boeiend zijn die niet, want de supporterskoepel heeft nergens een mening over. Althans geen mening die de leden ook mogen weten.

Diplomatiek

Afgelopen weekend werd duidelijk waarom. Er heerst een richtingenstrijd binnen Twente Verenigt! De bestuursleden Arjan Steenkamp, Erwin Gort, Edwin Seinen en Bob Bolscher hebben het bijltje er bij neergegooid. Dit viertal stond een meer ‘activistische’ en ‘confronterende’ opstelling van Twente Verenigt! voor, zo legde voorzitter Mark Hogenberg in deze krant uit. Terwijl de andere vier bestuursleden ‘liever de diplomatieke weg bewandelen’. En die andere drie zijn naast Hogenberg: Coen Brinkman, Alieke van Dijk en Gerco Brinks.“Wij kiezen er niet voor om alles meteen duidelijk en hard naar buiten te communiceren. De vier bestuursleden die hebben besloten af te treden staan in z’n algemeenheid een wat directere manier van communicatie voor”, voegde Hogenberg er nog aan toe.

Activistisch

Terwijl er toch alle reden was en is om af toe even activistisch te zijn. Slippendragers waren er in de periode Munsterman al genoeg in de Grolsch Veste. Waar dat toe leidt is bekend. Maar Twente Verenigt! lijkt die rol van kritiekloze volger moeiteloos over te nemen. Het lijkt me dat je als supporterskoepel wel een mening mag hebben – en ventileren - over het feit, dat FC Twente met de zevende spelersbegroting één van de zwakste selecties van de competitie heeft. En over het feit dat Jan van Halst nog steeds met twee petten op – die van commercieel en technisch directeur – door het stadion wandelt.

Fred Rutten

En dat je als Twente Verenigt! best hardop mag pleiten voor de terugkeer in een technische functie van Fred Rutten, die onlangs bij Fox Sports heel on-Ruttens bijna openlijk zijn diensten aanbood. Of is iedereen al vergeten dat Rutten in de periode 2006-2008 de basis legde voor het kampioenselftal van FC Twente door het talent te herkennen in relatief onbekende spelers als Eljero Elia, Theo Janssen, Rob Wielaert en Edson Braafheid? Dat waren heel wat betere én goedkopere spelers dan het vreemdelingenlegioen dat nu loopt te falen in de Veste. Kwestie van goed scouten. Dat lukt alleen niet als je twee banen tegelijk hebt, zoals Van Halst,

Commissarissen