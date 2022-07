Oekraïense vluchtelingen uit Soedan: onze regio toonde noaberschap en werd bedot, maar de burgemeesters bleken geen domme boertjes

Prijzencir­cus: wie nooit wat won, is een beetje sneu

De Nederlandse zakenwereld is dol op het uitdelen van prijzen. In veel branches heeft men namelijk ontdekt dat het instellen van een prijs de kortste weg is naar gratis publiciteit. Wat in 1901 begon met de Nobel-prijzen, is verworden tot een prijzencircus waarin je door de bomen het bos niet meer ziet. Gezien de tsunami aan awards en prijzen, ben je als ondernemer welhaast een beetje sneu als je nog nooit wat won.

