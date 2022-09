Als er een dinosaurus bij je in de klas zit – in deze verrassende kinderboeken is school nooit saai

KinderboekenrecensieMisschien is weer naar school moeten niet zo leuk, maar erover lezen wel! Vanaf komende maandag zitten alle Nederlandse kinderen weer in de schoolbanken. Over leuke juffen en stomme meesters (of andersom) en het saaie maar soms ook enerverende schoolleven zijn tal van kinderboeken geschreven. Kinderboekenrecensent Jaap Friso selecteert enkele kinderboeken die het lezen meer dan waard zijn.

Volledig scherm Mees Kees. © Uitgeverij Ploegsma

De laatste Mees Kees

Mees Kees is misschien wel de bekendste leerkracht van ons land. Van de twaalf boeken over de invalonderwijzer zijn er inmiddels meer dan een half miljoen verkocht. Er zijn ook films, een televisieserie en een musical over Mees Kees gemaakt. Wie de hele serie leest, leert de kinderen goed kennen: Tobias, Hasna, Jackie, Sep en de anderen. Het is nooit saai in klas 6b. De leerlingen helpen Mees Kees als hij verliefd is of gaat verhuizen. Het gaat over van die herkenbare schooldingen als de tienminutengesprekken of het kamp en ook thema’s als dyslexie en ziekte komen voorbij. ‘Mees Kees en de husselrace’ is voorlopig het laatste deel maar schrijfster Mirjam Oldenhave sluit niet uit dat er ooit nog een vervolg komt.



Mees Kees van Mirjam Oldenhave, illustraties Rick de Haas, uitgeverij Ploegsma, 8+

Volledig scherm Dex. © Uitgeverij Van Holkema & Warendorf

De ene leraar die je wel ziet

Dex vindt het eigenlijk niet nodig dat hij naar school gaat, hij weet toch al dat hij kok wil worden. Daar is geen school voor nodig, eigenlijk is alleen de kantine belangrijk, vindt Dex, zolang er maar goede tosti’s of broodje kroket zijn.



Dex is zo’n leerling die hangend op een stoel de dagen uitzit en nauwelijks vooruit te branden is. Mijke Pelgrim is lerares Engels op een middelbare school en misschien mede daarom is haar portret van Dex en zijn klasgenoten zo levensecht. Het zijn kinderen van vlees en bloed, van wie ze sommige karaktertrekken en gedragingen uitvergroot zonder er karikaturen van te maken.

Een verhaal over de overgang van de basis- naar de middelbare school met humor en vaart. Over verwachtingen, presteren en nieuwe vrienden maken. Pelgrim geeft de jongen zelf het woord en dat pakt verrassend authentiek uit. De leerkrachten worden vanuit zijn perspectief sterk en vilein neergezet met een hoofdrol voor meneer Hendrik, die ene leraar die het wél in Dex ziet. Hij laat de jongen uitrazen maar zet hem ook op zijn plek en geeft de moraal aan dit boek mee: Als je iets wilt in het leven, moet je aan de slag.

Dex (er zijn inmiddels drie delen) van Mijke Pelgrim. Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, 10+

Volledig scherm Wij eten hier geen klasgenootjes. © Uitgeverij Gottmer

Tyrannosaurusje Tirza is de enige dino van de klas

Ook voor dinosaurusjes is de eerste schooldag loeispannend. Tirza is bloednerveus want hoe aardig zullen haar klasgenoten zijn? Gewapend met een nieuw rugzakje met pony’s (‘want pony’s zijn heerlijk’) en 300 boterhammen (en één pakje appelsap) stapt ze de klas binnen. Tot haar grote schrik zitten er alleen maar…kinderen (in kapitalen en met hoofdletters). Op de volgende bladzijde is de klas leeg en de maag van Tirza vol en roept juf Nora vermanend: ‘Wij eten hier geen klasgenootjes! Uitspugen nu!’



Geen goed begin en dus moet Tirza het vertrouwen terugwinnen maar dat valt niet mee. Het verdrietige en eenzame Tyrannosaurusje wordt uit haar zelfbeklag losgeweekt als ze door notabene een goudvis wordt gebeten. Nu weet ze hoe het is als iemand zijn tanden in je zet. ‘Wij eten hier geen klasgenootjes’ is een geestig prentenboek en de lezers zullen zich verrassend genoeg herkennen in de dinosaurus die een beetje buiten de groep valt. De klas bestaat uit kinderen met verschillende achtergronden: een jongen met een keppeltje en een meisje met een hoofddoekje. Iedereen hoort erbij en dat geldt uiteindelijk ook voor Tirza, die geen trek meer heeft in kinderen. ‘Zelfs niet toen Emma allemaal ketchup op haar jurk had geknoeid’.

Wij eten hier geen klasgenootjes van Ryan T. Higgins, vertaling J. H. Gever, uitgeverij Gottmer, 4+

Volledig scherm Rekenen voor je leven. © Uitgeverij Nieuwezijds

Passen al je tranen in een badkuip?

‘Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen mag vervangen door rekenlessen die met hun eigen leven te maken hebben’, staat voorop ‘Rekenen voor je leven’. Simpel: dat levert vooral veel plezier, saamhorigheid en inzichten op. De leerlingen mogen een schooljaar lang zelf vragen stellen die met getallen te maken hebben. En waar de klas vervolgens mee aan de slag gaat. Bijvoorbeeld: ‘Wat als je alle tranen van je leven zou opvangen en bewaren, kun je daar dan een badkuip mee vullen?’. (Het antwoord is: nee, dan kun je alleen nog maar pootjebaden). Kuzey wil weten hoeveel het kost om een muur rond het voetbalveld te bouwen en Fabio is benieuwd of rekenen helpt als hij beter wil leren goochelen.



Zelfs voor de grootste wiskundehater is dit een aanstekelijk boek. Dat komt vooral door de speelse opzet waarin de getallen én de kinderen tot leven komen in grappige strips. Er spat een aanstekelijk enthousiasme vanaf en sommige rekentips zijn echt handig. De antwoorden op de vragen zijn door Flo de Goede allemaal in stripvorm uiteengezet. Dat maakt het begrijpelijk, al moet je het koppie er soms nog best bijhouden. De Goede is in topvorm, zijn tekeningen komen in een boek als dit enorm tot zijn recht. Dynamisch en zwierig en met veel kleine grapjes.

Rekenen voor je leven van Edward van de Vendel en Ionica Smeets, illustraties Floor de Goede, uitgeverij Nieuwezijds, 10+



