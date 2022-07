Anneke helpt in 1982 bij een zware bevalling en zoekt de baby van toen: ‘Al blij met berichtje dat ’t goed gaat’

Met video Je kind nu even achterla­ten in de auto? Dit is wat extreme hitte met je doet

ALMELO - Nog voor de klok twaalf uur sloeg, was het al tropisch warm in Twente. En het belooft nog veel warmer te worden vandaag. Ondanks de hitte gebeurt het nog regelmatig dat bijvoorbeeld honden uit snikhete auto’s moeten worden bevrijd, of mensen kleine kinderen achterlaten bij een snelle boodschap. Maar hoe warm wordt het dan echt in je auto?

12:35