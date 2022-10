Armoede uit zich vaker in de klas: ‘Inzoomen op gratis schoolontbijt is symptoombestrijding’

kinderopvang Hoge werkdruk, lage beloning en veel snotneuzen: bedank vandaag de pedago­gisch medewerker

Donderdag 15 september is de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Deze dag is bedoeld om professionals in de kinderopvang in het zonnetje te zetten. Hierin vervullen werkgevers een rol, maar de rol van ouders is deze dag nog groter. ,,Een blijk van waardering vanuit een vader of moeder betekent veel.”

15 september