Baby's krijgen in Italië niet langer automatisch achternaam vader

Dit houdt in dat pasgeborenen automatisch zowel de achternaam van de moeder als de vader krijgen. De ouders mogen samen bepalen in welke volgorde het kind de achternamen gaat dragen, of dat deze maar één van de achternamen houdt. Enkel de achternaam van de vader meegeven is nu onwettig.

Dit betekent dus dat kinderen ook enkel de achternaam van de moeder kunnen aannemen. Voorheen was dat, enkele uitzonderingen daargelaten, bijna onmogelijk in Italië. ‘De achternaam is een belangrijk onderdeel van iemands’ identiteit’, staat te lezen in een verklaring van het Constitutionele Hof. Ook noemt het rechtsorgaan het automatisch toekennen van enkel de achternaam van de vader ‘discriminerend en schadelijk'. Elena Bonetti, Italiaanse minister voor Gelijke Kansen en het Gezin in het kabinet-Conte noemt het oordeel van het rechtsorgaan op Facebook ‘geweldig nieuws’.



In Nederland is het voor ouders al langer een optie om een kind de achternaam van de moeder mee te geven. In december vorig jaar diende voormalig minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) een wetsvoorstel in om ouders de keuze te geven voor gecombineerde achternamen. Ook andere Europese landen als Duitsland, Spanje en Frankrijk gingen Italië al voor.