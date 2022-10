De leukste griezelboeken voor kleintjes: vriendelijke spoken en lieve monsters

KinderboekenrecensieHoe griezeliger hoe beter. Over een paar dagen is het Halloween en dat wordt ook in ons land door steeds meer mensen gevierd. Voor de allerkleinsten is het al snel te eng maar met lieve monsters en vriendelijke spoken kunnen ze toch een beetje in de stemming komen. Kinderboekenrecensent Jaap Friso las een paar pas verschenen griezelboeken waar je onmogelijk heel bang van kunt worden.

Volledig scherm . © Uitgeverij Querido

Het Monstermeer

En of er monsters voorkomen in Het Monstermeer, het nieuwe prentenboek van Leo Timmers. Alleen is niet iedereen scherp genoeg om ze te zien. Vier eenden gaan gezellig naar het meer, maar er is er eentje die bezwaar maakt: ,,Ze zeggen dat er een verschrikkelijk monster woont.” De anderen halen hun eendenschoudertjes op en waggelen onverstoorbaar naar het water in de vaste overtuiging dat er alleen kikkers en vissen in zitten.

Vanaf dat moment zien we wat er zich zowel onder als boven het water afspeelt en op de eerste tekening is het meteen raak. Er zijn inderdaad kikkers en vissen maar die zwemmen met grote, bange ogen in tegengestelde richting. De achterste eend vertrouwt het niet en na een duikje onder water ziet hij een enorm beest met grote tanden. Hoewel het monster een wat sullige uitstraling heeft, schrikt de eend zich rot en waarschuwt zijn vrienden op luide toon. Die zwemmen een eindje vooruit en merken niks van het gevaar en maken hun vriend belachelijk.

De lezer ziet ondertussen een hilarisch monster met een vriendelijke uitstraling met rietjes op zijn rug en parasolletjes als vinnen. Hoogtepunt van het boek is een gigantische uitklappagina waarop nog veel meer merkwaardige wezens te zien zijn. Het zijn ontegenzeggelijk monsters, maar ze zullen geen kleuter schrik aanjagen. De Vlaamse illustrator Timmers maakte tal van prentenboeken met dieren in de hoofdrol. Zijn stijl onderscheidt zich door een enorme precisie, waardoor het bijna lijkt alsof hij de prenten op een computer maakt, maar niets is minder waar.

Het spel met wat je wel en niet ziet, wordt natuurlijk veel vaker gespeeld in prentenboeken maar het blijft gewoon leuk. Zeker met de mimiek van de dieren in dit boek: het levert hilarische scènes op en in plaats van huiveringwekkend is Het Monstermeer eigenlijk vooral grappig.

Het monstermeer van Leo Timmers, uitgeverij Querido, 3+

Volledig scherm . © Uitgeverij de Fontein

Nog een boek waarin dingen zichtbaar worden die niet voor iedereen waarneembaar zijn. In Het spookt in dit huis laat een meisje de lezer binnen door de voordeur van een groot landhuis en verzorgt vervolgens een rondleiding door de verschillende ruimtes. Ze heeft gehoord dat het spookt in het huis maar zelf heeft ze er nog nooit een spook gezien. Sterker nog: ze weet niet eens hoe die er uit zien. ,,Misschien kun jij me helpen?” vraagt het meisje. Zijn ze inderdaad wit met gaten als ogen? Ja, roept de lezer, want die ziet de spoken op het moment dat de doorzichtige bladzijde over de prent wordt gelegd. Daar zijn de spookjes op afgebeeld, die onverwacht opduiken en een magisch schouwspel veroorzaken.

Ze zitten in de boekenkast, hangen aan de kroonluchter en lopen giebelend de trap op. Eentje staat zelfs rustig een kopje koffie te drinken. Een ander kijkt tegelijk met het nietsvermoedende meisje in dezelfde spiegel. De internationaal vermaarde kinderboekenmaker Oliver Jeffers tekent het meisje in reflecterende kleuren op echte foto’s van het interieur. Dat geeft een levensecht effect: natuurlijk zijn er hier spoken. Alleen het meisje ziet ze niet. Het spookt in dit huis moet het vooral hebben van het trucje met de doorzichtige pagina’s maar dat is meer dan genoeg. Het levert een innovatief prentenboek op waar kinderen niet op uitgekeken zullen raken.

Het spookt in dit huis van Oliver Jeffers, uitgeverij De Fontein 4+

Volledig scherm . © Uitgeverij Querido

Wolvenweer

Dolfje, het jongetje dat regelmatig verandert in een weerwolfje is een van de bekendste kinderboekenpersonages van ons land. Maar het kan ook andersom: een wolf die bij volle maan verandert in een mens. Dat gegeven wordt door Simon van der Geest en Karst-Janneke Rogaar in Wolvenweer verweven in een liefdesverhaal.

Wolvin Masja is verkikkerd op wolf Iwan maar ze schrikt zich een hoedje als hij terugkeert van het toilet als een man in pak met enorme wenkbrauwen. Dat komt de liefde niet ten goede en de relatie met de andere wolven in de roedel ook niet. Iwan speelt een belangrijke rol in de groep die nogal eens op rooftocht gaat. Hij is de stoerste met meestal de grootste buit. Maar dan wordt het volle maan en moet hij weer plassen: op een mensen-wc! Meteen is hij al zijn gezag kwijt, hij kan niet eens meer echt grommen.

Masja twijfelt ondertussen: Iwan is nog steeds haar grote liefde maar wat moet ze nou met een wolf die om de zoveel tijd in een mens verandert? Als Iwan zich ontpopt tot een weerman die haar behoedt voor een hevige storm keert de romantiek bij het wolvenpaartje terug. De ruige potloodtekeningen geven het verhaal een enigszins woeste uitstraling maar de wolven blijven aaibaar. Wolvenweer verschijnt ironisch genoeg in een serie die Tijgerlezen heet en bedoeld is om kinderen op weg te helpen met leren lezen. Dat gaat zeker lukken met dit speelse verhaal dat in heldere en originele taal is geschreven.

Wolvenweer van Simon van der Geest en Karst-Janneke Rogaar, 5+

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.