De sportlessen beginnen weer en zo voorkom je blessures bij je kind

,,Blessures bij kinderen werken zeker hetzelfde als bij volwassenen, alleen is het jonge lijf nog heel dynamisch. Hoe jonger, hoe soepeler en hoe beter het zich kan aanpassen. Een kind kan dus vaak net wat meer hebben waardoor ze minder snel geblesseerd raken. Maar, na een lange pauze als de zomervakantie is het zeker nodig dat je kind zijn sport weer rustig oppakt”, vertelt Bart Poot, bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en mede-eigenaar van Monkey Moves.

Een extra conditieloopje of een ‘tandje erbij’ om de zomervakantie te compenseren kan dus verleidelijk zijn voor trainers van kinderen, maar dat is niet wenselijk voor een kind. ,,Net als bij volwassenen, moeten kinderen de kans krijgen te luisteren naar hun lijf na een rustperiode. Het is niet de bedoeling dat we te hard van start gaan met trainingen na de vakantie. Dat vergroot de kans op blessures aanzienlijk’’, zegt Poot.

Quote Voor jonge kinderen zou de nadruk ook altijd moeten liggen op plezier, en prestatie­ge­richt sporten zou volledig onderge­schikt moeten zijn Bart Poot

Blessures tijdens groeispurten

Bij kinderen is er eerder sprake van overbelastingsblessures: het overgebruik van de spieren wat met name kan voorkomen tijdens groeispurten of de prepuberteit, legt Patrick Toonders, bewegingswetenschapper en inspanningsfysioloog bij Science2Move uit. ,,Tijdens een groeispurt veranderen de verhoudingen in de lichaamsdelen. Door het wennen aan de vernieuwing in het lichaam kan een kind verminderde coördinatie ervaren, wat effect kan hebben op eventuele blessures. Zeker als je kind lange tijd niet heeft gesport, is dit iets om extra op letten.”

Tijdens een groeispurt is het lijf inderdaad niet in balans. In zo’n fase worden nieuwe connecties gelegd tussen brein en ledematen, met een gebrek aan coördinatie als gevolg. Overbelasting vindt daardoor makkelijker plaats, maar een kind kan ook makkelijker over zijn eigen veters struikelen en ongelukkig terechtkomen’’, vult Poot aan.

Poot is van mening dat blessures bij kinderen enigszins voorkomen kunnen worden. ,,Door al vanaf jonge leeftijd aandacht te hebben voor een brede motorische ontwikkeling van het kind en een grote variatie aan lichaamsbeweging, blijft het lichaam makkelijker in balans. Ook tijdens groeispurten: een kinderlichaam dat in balans is kan deze verstoringen makkelijker opvangen. Voor jonge kinderen zou de nadruk ook altijd moeten liggen op plezier, en prestatiegericht sporten zou volledig ondergeschikt moeten zijn.”

High intensity sporten

Kinderen die doen aan high intensity sporten met snelle richtingsveranderingen, zoals voetbal, basketbal of volleybal, hebben een grotere kans op blessures. Draaiingen en kracht zetten op spieren en structuren die je langere periode niet hebt gebruikt, vergroten het risico op overbelastingsblessures, aldus Toonders. Vermoed je dat je kind een blessure heeft opgelopen? ,,Probeer altijd te letten op terugkerende pijntjes bij je kind, en veranderingen in het normale beweegpatroon. Of je hulp moet inschakelen van een fysiotherapeut hangt ervan af of het gaat om gewone spierpijn die vanzelf minder wordt of een blessure die langer aanhoudt”, adviseert Toonders.

