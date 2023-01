Deze school moedigt leerlingen aan om telefoon te gebruiken: ‘Voorbereiding op échte levenskeuzes’

Kees (35) verloor zijn broertje, broer en moeder: ‘Net een familiefo­to waarop steeds een persoon vervaagt’

Zijn broertje Jaapje overleed toen hij nog te klein was om het te beseffen. Dat was 25 jaar later anders, toen Kees van Dam (35) zijn moeder door de ziekte ALS verloor. En dit jaar was zijn jongere broer Jan (30) de volgende. Hij bezweek binnen enkele weken, aan maagkanker. ,,Net een familiefoto waarop telkens een persoon vervaagt.’’

27 december