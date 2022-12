Deze vrouw was het zonnetje in de Teletubbies: 'Ze vonden me guitig in het ziekenhuis’

Christelij­ke school dicht om lerarente­kort: ‘Kinderen naar scholen met geloof waar wij niet achter staan’

De Ichthusschool in Boskoop wordt per 1 augustus 2023 opgeheven vanwege een fataal personeelstekort. Directeur Gijsbert Buijs is er ‘helemaal kapot van’. ,,Welkom in de onderwijswereld. We hebben alles geprobeerd.”

24 november