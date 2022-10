Dochter (3), zowel geestelijk als lichamelijk lompsterk, ragde het mes door mijn hand

Sommige mensen kiezen bewust voor kinderloosheid of voor het nemen, (kinderen neem je niet! Kinderen zijn een geschenk! Kinderen krijg je!) ik bedoel krijgen van één kind. Kan me er wel iets bij voorstellen. Wat een rust moet dat geven, maar één verwend Dikkertje Dap op de bank achter z’n laptop, het kind kan krijgen wat hij wil want ja, geld zat en je hoeft nooit ruziënde broertjes of zusjes uit elkaar te slopen met traangas of een schoenlepel.

Wel jammer dat het arme kind nooit heerlijk met iemand die hem volkomen begrijpt kan zeuren over zijn vervelende ouders, zijn conservatieve vader of overbezorgde moeder. En dan heb je natuurlijk ook veel minder anekdotes om aan te dikken als je later groot bent. Hier dus zes kinderen (okay nu nog slechts 5) met stapels lollige narigheid van vroeger. We kunnen er het alfabetlied mee vullen op alle bruiloften die we gaan krijgen. Mits ze gaan trouwen natuurlijk. Voor mij hoeft het niet hoor, die rompslomp.

Quote In elk geval behoor ik nu tot de gezegende minderheid die kan zeggen wat voor kleur de botten in je vingers hebben

De Mandarijn

Zelf hadden we 13 gasten, meer pasten er niet in het voormalige restaurant De Mandarijn in Zwolle. Eén ongenode oom gaf 750 gulden en toen waren we al uit de kosten. Daar heb je al een anekdote! Die telt niet mee natuurlijk want toen hadden we nog geen kinderen. Zou ook gek zijn, trouwen terwijl je al kinderen hebt. Achttien maanden na ons huwelijk werd dan ook de eerste geboren die grappig genoeg ook onze oudste werd.

Inmiddels is hij al bezig met zijn master maar ooit fietste hij elke dag braaf naar de middelbare school. Hij vertrok standaard te laat en dan moest hij echt flink doortrappen als een volleerd Piet Pelle op zijn aftandse Gazelle, waar ik zélf ook nog op gefietst had. Helaas komen aan alle goeie dingen een eind, zelfs aan onverwoestbare Gazelles. School belde op een goede dag dat kindlief verfomfaaid was aangekomen, hij was te laat en ze geloofden zijn verhaal niet. Het stuur van zijn fiets was in volle vaart afgebroken. Hij vertelde later hoe hij heel verbaasd naar het losse stuur in zijn handen had gestaard, het had er erg dom uitgezien, terwijl hij een halve seconde later over de kop vloog om te landen half in en naast een berg aarde en puin in het zachte mollige bermgras. Dan zie je er wel verfrommeld uit inderdaad.

Ik zal het maar niet hebben over die keer dat hij zich voor zijn eindexamen had verslapen en ik hem in de Trabant, die ik net had voorzien van zijn originele Oost-Duitse kentekenplaten omdat ik wat leuke kiekjes wilde maken, naar school moest racen. Met 80 richting school, met illegale kentekenplaten uit een niet meer bestaand land was hij krap op tijd. Hoe hoog zou zo’n boete zijn geweest?

Broodmes in de handjes

Zo hebben we over elk kind wel spannende verhalen die zo af en toe voorbijkomen aan tafel en ik hou ervan. Het mooiste verhaal is wel die keer dat dochterlief, 3 jaar was ze, het gekartelde broodmes te pakken had. Ik bakte wel eens brood, vrouwlief trouwens ook en dan is zo’n mes handig om er plakken van af te snijden. Zo’n mes is echter ook geschikt om iemand te onthoofden of anderszins toe te takelen. Ze had het mes vast en wat doe je dan als betrokken maar niet al te slimme paniekerige vader? Dan pak je dat mes. Niet bij het lemmet natuurlijk, zo dom ben ik nou ook weer niet, nee ik pakte het keurig bij het heft.

Dochter, zowel geestelijk als lichamelijk lompsterk, trok uit alle macht met haar kleine handjes aan het mes en haalde dat zo, ratseflats, door mijn hand. Een paar vrolijke pulserende slagaderlijke fonteintjes kleurden al snel ons tafelkleed feestelijk rood terwijl mijn bolle en stoppelige wangen afwisselend tussen naargeestig groen en lijkbleek verschoten.

In elk geval behoor ik nu tot de gezegende minderheid die kan zeggen wat voor kleur de botten in je vingers hebben, kan me jullie jaloezie daaromtrent goed voorstellen! Terwijl ik kermend doodbloedde bleef mijn echtgenote koelbloedig en voor ik het wist was ik op de Eerste Hulp, waar we te horen kregen beter naar de huisarts te kunnen gaan vanwege het eigen risico of zoiets. Daar aangekomen werd de hele wachtkamer naar huis gestuurd en bloedde ik gul als ik ben over de nieuwe schoenen van de doktersassistente. We hebben het er nog wel eens over, zeker als we het mes, dat we uiteraard nog steeds gebruiken, hanteren. Dan wordt er wel gelachen ja. Door mij wat minder.

