Erik, Elja en jonge kinderen varen met ziekenhuisschip de wereld over: ‘We zijn een bezienswaardigheid’

De nieuwste Barbies hebben gehoorappa­raat, een prothese en zijn kleiner of dikker

Barbie is slank, blond en onmenselijk perfect. De mannelijke variant Ken, idem. Speelgoedbedrijf Mattel bracht daar de afgelopen jaren verandering in en de Barbiepop werd realistischer, inclusiever en diverser. Ook in de nieuwe collectie, die volgende maand wordt gelanceerd, staan die drie kernwoorden centraal.

13 mei