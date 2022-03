Gezinnen tijdens corona: korte lontjes, meer schermtijd en snoep

Het einde is in zicht: bijna alle coronamaatregelen zijn inmiddels afgeschaft. Ouders van Nu kijkt in een lezerspeiling achterom naar de brokstukken die twee jaar corona veroorzaakte in gezinnen. Zij peilden de post coronastemming onder 4500 Nederlandse moeders van 20 tot 45 jaar, met kinderen van 12 jaar en jonger.

De afgelopen twee jaar waren zwaar, zegt de helft van alle moeders. Ze hebben tijdens de pandemie meer stress in hun leven ervaren dan daarvoor. Ruim 4 op de 10 ouders ervaren nu minder balans in werk en privé dan voor de coronacrisis, met als gevolg onrust in het gezin. Van de ondervraagde alleenstaande moeders zijn 4 op de 10 uit elkaar gegaan tijdens de coronaperiode, en bij de helft speelde de coronacrisis een rol.

Gemiddeld drie keer in quarantaine

Een rampgebied, hectisch en stressvol: zo omschrijven moeders de periode in quarantaine. Meer dan de helft van de jonge gezinnen is de afgelopen twee jaar in quarantaine geweest en 20 procent zelfs vaker - gemiddeld bijna drie keer. Bij driekwart van de quarantaines was een van de ouders of andere gezinsleden ziek. Mandy (42) laat weten: ,,Het is een continue spagaat tussen aandacht voor je kinderen en een aangroeiende to-do lijst van werk en huishouden. Vreselijk, je hebt nooit adempauze.”

En volgens 8 op de 10 gestreste moeders had dat ook z’n weerslag op het gezin. Lyn (40) vertelt: ,, We kregen kortere lontjes door gebrek aan structuur. Ik werd snauwerig naar de kinderen, had geen rust in mijn hoofd en was de hele tijd in overleg met m’n man over wie wat doet.” En de silver linings? Die zijn er ook. Kinderen kregen meer vrijheid. De helft van de moeders heeft tijdens de lockdowns meer door de vingers gezien dan normaal. Ze kregen veel meer schermtijd op meer snoep, en mochten later naar bed.

De taakverdeling thuis kreeg een kleine opleving: bijna 2 op de 10 vaders bemoeit zich, sinds corona, meer met de zorg voor de kinderen. De huishoudelijke taken (67 procent) zijn nog steeds vooral voor rekening van de moeder. In slechts 13 procent van de gezinnen heeft de man meer huishoudelijke taken op zich genomen afgelopen periode. Ruim 6 op de 10 werkende moeders vinden het, los van de lockdowns, fijn om thuis te werken en 90 procent wil dat graag blijven doen. Ruim de helft van de moeders geeft aan dat ze sinds de pandemie meer tijd hebben kunnen besteden met hun kinderen.

