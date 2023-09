Giovanny (31) was drie jaar dakloos, maar heeft nu een woning: ‘Dankzij een bericht op LinkedIn’

Meekhof kampte in die periode met een depressie en had een burn-out. Nadat hij zijn huis was uitgezet, voelde hij zich genoodzaakt om bij bekenden en onbekenden op de bank te overnachten. Hij kon een tijdje bij een familielid logeren, maar hij sliep ook buiten, al dan niet in een tentje. De drie jaar die hij dakloos was waren een groot gevecht voor hem, vertelt hij nu. Hij voelde zich niet echt geholpen en wist niet waar hij wél terecht kon.

Housing First Nederland

Voordat hij het bericht op het sociale medium plaatste, was hij bang om online ‘afgebrand’ te worden. Maar het tegenovergestelde gebeurde. ,,Ik heb helemaal geen negatieve reacties gehad. Ik ontving alleen maar liefde.” Wat hem ook opvalt is dat hij in de reacties vaak vragen krijgt over zijn leven en dat er veel interesse is in zijn verhaal. ,,Daaruit maak ik op dat er nog veel onwetendheid is over dakloosheid. Via mij krijgen mensen een inkijkje in die wereld.” Hij vindt het belangrijk dat mensen het verschil kennen tussen een dakloze en een thuisloze. ,,Iedereen kan thuisloos worden, ook rijke mensen. Het zijn mensen met een inkomen, maar zonder een huis.” Een dakloze heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, en staat dan ook niet in het bevolkingsregister ingeschreven.