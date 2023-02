Het is bijna Valentijnsdag: vijf nieuwe prentenboeken over de liefde voor je kleuter

Wanneer ben je verliefd en wat is liefde? Het zijn van die vragen die jonge kinderen regelmatig stellen. Het antwoord is voor een deel te geven met de hulp van prentenboeken. Natuurlijk kun je klassiekers als ‘Kikker is verliefd ’ of ‘ Raad eens hoeveel ik van je hou? ’ uit de kast halen, maar er zijn ook veel nieuwe prentenboeken over liefde. Kinderboekenrecensent Jaap Friso zet er speciaal voor Valentijnsdag enkele op een rij.

Het ultieme Valentijnsboek

De dochter van de Vlaamse kinderboekenmaker Pieter Gaudesaboos vroeg hem wat liefde precies betekent. Het zette hem aan het denken en hij maakte er een grandioos prentenboek over dat twee jaar na verschijning al bijna een klassieker is. Hij kreeg er vorig jaar de nieuwe Belgische kinderboekenprijs De Boon ter waarde van 50.000 euro voor.

Pinguïn roeit met een koffer en een groot geheim in een bootje naar Beer die in het huis bij de vuurtoren woont. Hij valt bij aankomst met de deur in huis: ‘Ik ben verliefd op jou.’ Beer moet er hard om lachen en snapt er niks van. Hoe kan dat nou, ze zijn toch totaal anders? Dat weet Pinguïn ook wel maar ‘daar trekt de liefde zich niets van aan’. Beide vrienden brengen een prachtige zomer door op het eiland totdat Pinguïn tot de conclusie komt dat de liefde niet volledig wederzijds is.

Quote Na Pinguïns vertrek trekt de kleur weg uit de prenten en uit het leven van Beer die zich eenzaam voelt en steeds meer naar Pinguïn gaat verlangen

Na zijn vertrek trekt de kleur weg uit de prenten en uit het leven van Beer die zich eenzaam voelt en steeds meer naar Pinguïn gaat verlangen. Tot vreugde van iedere lezer draait het boek uit op een ontroerend ze-leefden-nog-lang-en-gelukkig. De liefde is niet vaker krachtiger verbeeld, ‘Een zee van liefde’ is het ultieme Valentijnsboek.

Een zee van liefde van Pieter Gaudesaboos. Lannoo, 2021, 5+

Een kusje voor het boek

Het boek is verlegen en bloost een beetje want het is verliefd maar durft dat niet hardop te zeggen. Als de muis doorvraagt, fluistert het boek in zijn oor dat hij verliefd is op de lezer: op jou dus. En als jij glimlacht en het boek een knuffel wil geven, of misschien wel een dikke kus, wordt het helemaal blij. Het lijkt alsof het boek zelf reageert door de veranderende gezichtsuitdrukkingen op de tekeningen van het gezicht van boek: van somber, via verlegen naar blij. Die slimme vorm helpt kleuters gevoelens te herkennen; in dezelfde serie verschenen ‘Het boek is bang’ en ‘Bedtijd voor boek’. Van dit doeltreffende, kartonnen boekje worden peuters ongetwijfeld vrolijk, en misschien zelfs wel een beetje verliefd.

‘Het boek is verliefd’ van Cédric Ramadier, illustraties Vincent Bourgeau, vertaling Marita Vermeulen, De Eenhoorn, 2019, 1+

Liefde is een zwaard, een huis, of een applausje

Iedereen vult liefde op een eigen manier in. Dat blijkt uit de poëtische tekst van Mac Barnett over een jongetje dat op advies van zijn oma de wereld intrekt om het antwoord te vinden op de vraag wat liefde is. Hij stelt de vraag aan iedereen die hij ontmoet en krijgt evenveel antwoorden. Liefde is een zwaard, zegt de ene soldaat, volgens de ander is het een paard. De timmervrouw weet zeker dat liefde een huis is. De toneelspeler verstaat er applaus onder. Voor iedereen is liefde anders en dus krijgt de jongen geen eenduidig antwoord. Hij lijkt ontgoocheld naar huis terug te keren maar dat valt alleszins mee. Een boek vol herhaling en toch ook wel humor voor de wat meer geoefende (voor)lezer

‘Alle liefde van de hele wereld’ van Mac Barnett, illustraties Carson Ellis, Lannoo, 2022, 5+

Liefde kan zacht en zorgzaam zijn maar ook sterk en hartstochtelijk. Soms is het dan weer speels, opvallend of snel en lichtvoetig. Ook dit boek gaat in op die prangende vraag wat liefde is en welke eigenschappen het heeft. De teksten zijn vrij zoetig en los van de prenten behoorlijk obligaat: ‘Liefde is als een veilige omhelzing die ons eraan herinnert dat er morgen weer een dag is’. Gekoppeld aan de prachtige dierentekeningen overtuigen ze veel meer. Kracht wordt verbeeld door stoeiende tijgers en bij de blijvende liefde die generaties mee kan, staat een kudde olifanten. De Britse kunstenares Sarah Maycock vangt de eigenschappen van de dieren in realistische prenten, waarin de onderlinge verbondenheid centraal staat. Een genot om naar te kijken.

Liefde is… van Sarah Maycock, tekst Lilly Murray, vertaling Steven Blaas. Lemniscaat, 2023, 3+

Onder de vlooien liefde vinden

Als je onder de vlooien zit en een uur in de wind stinkt, ligt de weg naar de liefde niet meteen open. Gelukkig ligt tussen het vuilnis de ‘Gids voor verleiders’ waar Stinkhond tips uit kan halen zoals: ‘verzorg je uiterlijk’, ‘laat je binnenkant zien’ en ‘schrijf hartstochtelijke brieven’. Samen met zijn vriendje Plattekat gaat hij op consult bij Ben Verlieft, de auteur van de gids, om te onderzoeken hoe hij zijn liefde kan verklaren aan een teefje op wie hij smoor is.

De serie over Stinkhond is in Frankrijk razendpopulair en heeft ook in ons land steeds meer fans. Logisch, want de avonturen over deze vuilnisbakhond zijn heerlijk om voor te lezen, vol woordgrappen die zo flauw zijn dat ze weer leuk worden. Stinkhond neemt vrijwel alles letterlijk; dus als er wordt gezegd dat liefde blind maakt, is hij bang niks meer te kunnen zien. Gelukkig is het hondje van zijn dromen al bijziend. Het is slapstick in optima forma met grappige tekeningen, ook heel geschikt voor beginnende lezers.

Stinkhond is verliefd, Colas Gutman, illustraties Marc Boutavant, vertaling Sylvia Vanden Heede, Lannoo 2021, 6+

