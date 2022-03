Het zieligst bij de zwemles waren de kinderen van de boerderij, die hadden geen zwembroek

Zwemles. Ik herinner me nog de enorme haak die badmeester Lucifer onder mijn nek stak als ik weer eens bijna verdronk. Heb er nog groeven van in mijn wervels. Wel slim, zo hield hij zijn zwarte Adidas-trainingspak droog. De beste man droeg ook altijd een zonnebril en lachte nooit, dus ik haalde pas toen ik elf was mijn A-diploma. Een nachtmerrie was het. Met het ijs nog op de garagedaken mocht ik in het openluchtbad doodvriezen en verdrinken tegelijk. Eerst moest ik dan met de andere kindjes een wak in het ijs hakken teneinde van de faciliteiten gebruik te kunnen maken en de lastige kinderen werden dan met een stok onder het ijs gedrukt, terwijl de badmeester honend lachte.

Het zieligst waren de kinderen van de boerderij. Die hadden geen zwembroek en moesten in hun veel te grote onderbroekjes deelnemen aan het spektakel. Hoon was hun deel als het volgezogen katoen de billen verliet en om de enkels ging zwieren. Kun je je de kurkjes nog herinneren? Ik kreeg ze nooit goed om en het kwam dus ook wel eens voor dat ze loslieten en de badmeester me weer vloekend moest opdreggen van de bodem van het zwembad. Gelukkig zijn de tijden veranderd.

Quote Er was veel te weinig ruimte, dus met ellebogen probeerden de brutaalste ouders je bewuste­loos te stompen om hun Chanterel­la of Sjonnie te zien spartelen

De oudste drie van onze kinderen hadden les in een zwembad met een dak. Hoe luxe is dat! Alle ouders stonden door elkaar geprakt in een zompig, donker hol met bruine banken - een kleedkamer noem je dat -, snauwend hun kleuters te ontkleden. Vervolgens in een lange stoet naar een enorm aquarium waar de volwassenen niet naar binnen mochten, maar wel door de beslagen ramen konden gluren naar hun doodsbange kermende nabestaanden. Gezellig was dat.

Er was veel te weinig ruimte, dus met ellebogen probeerden de brutaalste ouders je aan de kant of bewusteloos te stompen om hun Chanterella of Sjonnie te kunnen zien spartelen. Als de kindjes klaar waren met het inhaleren van de chloordampen waren alle ouders plakkerig van het zweet en héúl chagrijnig. En dan weer terug naar het donkere hok om de natte zwemkleding van de kindjes te stropen en te hopen dat de schoentjes niet gejat waren. Heerlijk! Als ze dan eindelijk hun diplomaatje hadden gehaald was je behalve bijna failliet ook blijer dan het kind zelf.

Je kind heeft z'n A-diploma binnen: en dan? Lees op Ouders van Nu waarom doorgaan voor een B-diploma verstandig is.

De jongste drie kinderen hebben het beter voor elkaar. Een alternatief zwembad, zonder chloor, met verwarmd water en kleine groepjes. Kind 4 en 5 hadden in no time (drie jaar duurde het) hun zwemdiploma, en nu is de jongste aan de beurt. Wat was hij bang. We hadden expres niet verteld dat hij - na 11 maanden op de wachtlijst te hebben gestaan - eindelijk aan de beurt was. Pas op de dag zelf, tegelijkertijd met het overhandigen van een gloednieuwe Paw patrol-zwembroek kreeg hij te horen dat het ging gebeuren. Het arme aapje trok wit weg. Onderweg naar het zwembad moest ik zelfs een noodstop maken bij een boom omdat hij van de zenuwen opeens heel nodig moest plassen. Uiteindelijk kwamen we aan en kon ik hem in een mooie witte, vrijwel verlaten kleedkamer zijn nieuwe zwembroek aandoen.

“Je blijft toch wel he, papa?” Tuurlijk lieverd, ik ga gewoon tussen de andere ouders (moeders dus) zitten en ga lekker kijken. Komt helemaal goed hoor. Daar stond-ie dan aan de waterkant, één traantje op één wangetje. De badjuf was heel lief en ik zag de metamorfose zich langzaam voltrekken. Geen gedoe met bandjes, kurkjes of haken, maar stap voor stap aan het handje mee het water in. Hij vond het geweldig en mocht zelfs even in een opblaasboot. Hij was apetrots na dat uur en keek al uit naar de volgende keer. En ik? Zoals het hoort, plakkerig van het zweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.