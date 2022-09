Hoge werkdruk, lage beloning en veel snotneuzen: bedank vandaag de pedagogisch medewerker

kinderopvangDonderdag 15 september is de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Deze dag is bedoeld om professionals in de kinderopvang in het zonnetje te zetten. Hierin vervullen werkgevers een rol, maar de rol van ouders is deze dag nog groter. ,,Een blijk van waardering vanuit een vader of moeder betekent veel.”

,,Ik denk dat ouders soms onderschatten hoe groot de rol is die de pedagogisch medewerkers in hun leven speelt. Zij kennen jouw kindje goed, bieden een veilige plek en zullen hun best doen om jouw kleine een zo fijn mogelijke dag te bezorgen”, zegt Myrte van Gurp. Ze is de directeur van PPINK, de beroepsvereniging voor pedagogisch professionals in kinderopvang. ,,Ik denk dat het goed is om degene die met jouw kinderen werkt te laten zien dat je blij met hen bent. Als ouders ga je een pedagogisch partnerschap aan met de professionals die op de groep van jouw kind staan. Het is waardevol om in die relatie te investeren.”

Hoge werkdruk, laag salaris

Het is niet voor niks dat er op dit moment CAO onderhandelingen plaatsvinden om de arbeidsvoorwaarden voor professionals in de kinderopvang te verbeteren. 92 procent van de medewerkers in de kinderopvang ervaart een hoge werkdruk, blijkt uit onderzoek door vakbond FNV. Vorig jaar zomer staakten kinderopvangmedewerkers voor het eerst in 20 jaar om goede afspraken over verlaging van de werkdruk af te dwingen. ,,Het is voor de medewerkers echt roeien met de riemen die we hebben”, zegt Van Gurp.

Quote De groepen zijn groot, het aantal collega’s laag. Er wordt dagelijks flexibili­teit gevraagd: vaak is ’s ochtends nog niet duidelijk hoe de middag eruit zal zien

,,De groepen zijn groot, het aantal collega’s laag. Er wordt dagelijks een beroep gedaan op je flexibiliteit: vaak is ’s ochtends nog niet duidelijk hoe de middag eruit zal zien en wie op welke groep moet staan. Zit je eindelijk even in de zandbak met de kinderen na een drukke ochtend, moet je niet vergeten ook nog even foto’s te maken voor de ouders om in de kinderdagverlijfapp te uploaden.” Op dit moment verdient een pedagogisch medewerker in Nederland gemiddeld 2.560 euro bruto per maand.

,,Pedagogisch medewerkers vervullen een cruciaal beroep, dus daar moet een faire beloning tegenover staan”, zegt Bas van Weegberg. Hij zit in het bestuur van vakbond FNV. ,,Daarnaast moeten andere arbeidsvoorwaarden, zoals goede verlofregelingen, verbeteren. Op die manier kunnen we hopelijk het vak pedagogisch medewerker aantrekkelijker maken, waardoor er nieuwe mensen zullen instromen en de werkdruk in deze branche zal afnemen”, aldus Van Weegberg.

Continu ziek in de eerste twee jaar

Pedagogisch medewerkers zijn in de eerste twee jaar van hun loopbaan met grote regelmaat ziek, vertelde jeugdarts Caroline Schouten van het GGDHM in Leiden in april dit jaar in een interview aan AD. Van Gurp herkent dit beeld. ,,Pas als hun weerstand voldoende is opgebouwd, zie je dat medewerkers minder vaak ziek zijn. Tot die tijd lopen ze iedere dag de kans om ziek te worden en zijn sommigen dit ook ontzettend vaak.” Kortom: werken in de kinderopvang is niet zonder risico’s.

Ook jij krijgt een knutsel

Vaderdag, moederdag of een verjaardag: bij de meeste kinderopvanglocaties wordt er op deze speciale dagen ook iets voor jou als ouders geknutseld. Of je nu zit te wachten op een stropdashouder of handspiegel van klei, de meeste ouders kunnen het gebaar waarderen. Daar draait het op de Dag van de Pedagogisch Medewerker dus ook om.

Quote Pluk een bloem uit de tuin, schrijf een kaartje of neem de tijd om bij het halen of brengen van je kinderen een welgemeend compliment uit te spreken Myrte van Gurp

Trots op je beroep

,,We kunnen nog veel doen aan de beroepstrots van mensen die werken in de kinderopvang”, zegt Van Gurp. “Het zijn stuk voor stuk experts op het gebied van jonge kinderen die ervoor zorgen dat alles goed verloopt tijdens een dag op de groep. Daar mogen ze zelf trots op zijn en daar helpt de waardering van ouders vanzelfsprekend bij. Zelfs al doe je niet iets voor één specifieke leider, dan nog is het belangrijk voor de gehele beroepsgroep om bij hun werk stil te staan.”

Kinderopvang heeft een maatschappelijke functie. Doordat ouders hun kinderen hier naartoe kunnen brengen, zijn zij zelf in de gelegenheid om te werken. Daar ligt volgens Van Weegberg tevens een grote uitdaging: personeelstekort in de kinderopvang houdt personeelstekort in andere branches in stand. ,,Voor iedere medewerker die kan werken, kunnen de ouders van vijf of zes andere kinderen ook werken. Vandaar dat het verbeteren van de CAO in de kinderopvang zo cruciaal is.”

Wat geven we dan cadeau?

Een doos bonbons, een boekenbon of bos bloemen? Dat hoeft niet: het gaat erom dat je de dag niet zomaar voorbij laat gaan, zegt Van Gurp. ,,Toen ik nog op een kinderopvang werkte, zette ik een flip-over in de gang met de vraag aan ouders om hier een berichtje of compliment voor de medewerkers op te schrijven. Dat vond iedereen leuk. Pluk een bloem uit de tuin, schrijf een kaartje of neem de tijd om bij het halen of brengen van je kinderen een welgemeend compliment uit te spreken. Een blijk van waardering vanuit de ouders is voor de medewerkers op de groep het allerbelangrijkst.”

