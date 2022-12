Ic’s vol door RS-virus, Juliana Kinderziekenhuis adviseert: ‘Ga niet direct naar het ziekenhuis’

Hartverwar­mend: Lonneke en Marijn bezorgen honderden kinderen fantasti­sche pakjes­avond

Zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen die krap bij kas zitten een onvergetelijke sinterklaasavond bezorgen. Dat was de missie van Lonneke van Borselen-Van de Pol (41) en Marijn Verweij (27) uit Amersfoort. En het is gelukt. ,,Ik zie op veel plekken dat de cadeautjes goed terechtkomen. Dan denk ik: ‘dit is waar we het voor doen’.’’

5 december