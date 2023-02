‘Ik had nooit verwacht dat mijn levensgeluk af zou hangen van het wel of niet krijgen van een kind’

kinderwensTheaterregisseur Maaike van Langen (51) woont in Amsterdam en Berlijn met haar man en jongenstweeling (11). Over de reis die ze aflegde om na jaren zwanger te worden, schreef ze haar debuutroman 28 embryo’s . Het boek gaat over vier Amsterdamse stellen die er alles aan doen om hun grootste wens in vervulling te laten gaan: een kind krijgen.

Van Langen voert je in 28 embryo’s mee in het proces van zwanger raken als het niet vanzelf gaat. Er is tegenwoordig van alles mogelijk in binnen- en buitenland, maar hoe ver kan en mag je als wensouder gaan?

In hoeverre is 28 embryo’s autobiografisch?

,,Heel erg. Toen ik dit elf jaar geleden meemaakte, zag ik er de hele tijd een verhaal in. Veel gebeurtenissen in het boek zijn waargebeurd. Vanwege de absurditeit ben ik ze op papier gaan zetten. Ik heb mijn ervaringen gebruikt om een roman te schrijven over de mogelijkheden om een kind te krijgen in deze nieuwe tijd, en hoe je hier je weg in moet zoeken. Als je er midden in zit doe je alsof het allemaal normaal is, maar ik dacht geregeld: wat is dit bizar. Toch is deze wereld voor heel veel mensen realiteit.”

Hoe belangrijk was het krijgen van een kind voor jou?

,,Heel lang was het geen onderwerp waarmee ik me bezig hield. Ik hield van werken en reizen en had nooit verwacht dat mijn levensgeluk af zou hangen van het wel of niet krijgen van een kind. Ik was er voordat ik mijn vriend ontmoette niet mee bezig en had de houding dat een kind krijgen anytime zou kunnen, als ik dat zou willen. Heel arrogant eigenlijk.”

Hoe kwam je elf jaar geleden in die absurde wereld terecht?

,,Ik was 34 toen ik mijn partner leerde kennen. Toen we samen een baby wilden, lukte het niet om zwanger te worden. De dokter adviseerde IVF, maar daar konden we ons niets bij voorstellen. We schreven ons in voor een adoptie en op de adoptiecursus ontmoetten we drie stellen met hetzelfde probleem. Samen gingen we op zoek naar wat er mogelijk was.”

Hoe was het om mensen te ontmoeten bij wie zwanger worden ook niet lukte?

,,Fantastisch. De avond van de cursus kwamen we terecht in een warm bad. Niet zwanger worden was een ongemakkelijk onderwerp om over te praten. Iedereen om ons heen leek wel vanzelf zwanger te worden, dat maakte het nog lastiger. Toen we stellen ontmoetten die hetzelfde doormaakten, mocht ons ‘probleem’ er ineens zijn. Het was geweldig om lotgenoten te vinden en daarmee op te trekken.”

De lotgenoten worden nieuwe vrienden, wat voor band hadden jullie met elkaar?

,,Al deze stellen hadden al een mislukt IVF-traject achter de rug. Hoe wanhopig en verdrietig we ook waren, we hebben heel erg met elkaar gelachen. In de roman heb ik dat benadrukt en de band tussen de dames uitvergroot. Ze bespreken dingen met elkaar die ze niet met anderen kunnen bespreken. Het gaat voortdurend over hoeveel embryo’s iedereen heeft, de hoeveelheid cellen waaruit de embryo’s bestaan, maar ook over wanneer je moet klaarkomen voor de beste kans op een zwangerschap en welke onderbroeken de mannen absoluut niet mogen dragen.”

Je beschrijft de avonturen die de dames meemaken: zo reizen ze naar een kliniek in Spanje en bezoeken ze een vruchtbaarheidsbeurs in Keulen, wist jij dat dit allemaal bestond?

,,Er gaat een wereld schuil achter de onvervulde kinderwens waar je als leek geen weet van hebt. Wist je dat er in Spanje meer dan 200 IVF-klinieken zijn waar je zwanger kan worden met anonieme zaad- en eicellen? En in Duitsland wordt ieder jaar een beurs georganiseerd met informatie over behandelingsmogelijkheden over de hele wereld. Bij de ingang staan mensen verkleed als ooievaar folders uit te delen. Je verzint het niet, maar het bestaat.”

Hoe zijn jullie uiteindelijk zwanger geworden van jullie tweeling?

,,Via IVF. Ik zag erg op tegen het traject, want we waren volgens de artsen zo goed als kansloos. Toch zijn we er na vier jaar voor gegaan. Ik wilde geen spijt krijgen omdat we het niet geprobeerd hadden. Ik vond het zowel fysiek als mentaal zwaar, maar het liep gelukkig goed af: ik raakte zwanger van onze twee leuke jongens.”

Hoe kijk je naar de vruchtbaarheidsindustrie, na alles wat je hebt meegemaakt?

,,Dat ieder land er andere regels op na houdt is verwarrend. Het is lastig om als wensouder je weg hierin te vinden. Een anonieme spermadonor is in Nederland verboden, maar in België toegestaan. Eiceldonatie is in ons land alleen onder strikte voorwaarden toegestaan, maar gaat in Spanje heel makkelijk. De regels zijn zo verschillend dat er continu wordt gereisd. Dit werkt handel in de hand en dat moeten we denk ik niet willen. Tegelijkertijd vind ik het niet meer dan logisch dat mensen op zoek gaan naar mogelijkheden.”

Wat wil je met je boek bereiken?

,,Ik hoop dat mensen gegrepen worden door de personages en een inkijkje krijgen in hoe het is om je weg te moeten vinden in de wereld van vruchtbaarheid. De emoties die erbij komen kijken en de verwarring die onvermijdelijk is. Ook hoop ik dat mijn boek mensen aan het denken zet; het is geen simpele materie en je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Ik laat met dit verhaal de menselijke kant zien, niet de medische of de juridische. Verder hoop ik dat lezers veel plezier aan het boek beleven. Want het feit dat de stellen steeds op situaties moeten reageren die ze niet hadden kunnen verzinnen, geeft het boek een hoog tempo en hoge dosis humor mee.”

De andere drie stellen hebben een mislukt IVF-traject achter de rug, krijgen zij uiteindelijk ook kinderen?

,,Ik kan verklappen dat er verschillende baby’s geboren worden. Maar bij wie, hoe ze zijn ontstaan en hoeveel, dat lees je in het boek.”

28 embryo’s van Maaike van Langen verschijnt 7 februari 2023.

