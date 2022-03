Je baby van 1 loslaten op een taart met camera in de aanslag: dat is een 'cake smash'

Het hoofd van je kind in een taart en klikken maar met die camera: dat vat het Amerikaanse fenomeen ‘cake smash’ nog het best samen. ,,Baby’s vieren hun eerste verjaardag door een prachtige taart de vernieling in te slaan voor een fotoshoot. Hoe meer geklieder, hoe leuker", is de gouden regel volgens fotograaf Els Van Echelpoel. Zo organiseer je zo’n cake smash voor je 1-jarige kindje.

Kaarsjes uitblazen en taart eten? Beetje ouderwets. Wie zichzelf als hippe ouder ziet organiseert een cake smash om de eerste verjaardag van de baby memorabel te maken. Een cake smash is letterlijk een ‘meptaartje’: een fotoshoot voor de eerste verjaardag van je kindje, waarbij het zich volop mag uitleven met taart of cake. Tijdens zo’n fotoshoot krijgt je dreumes een feestelijke taart voorgezet waarin hij naar hartenlust mag graaien. Dat levert in het beste geval grappige foto’s op van een kind dat van kop tot teen volgesmeerd is met kleurrijke slagroom. In het slechtste geval — lees: als het kind geen interesse heeft— zijn er nog altijd de aftershootbeelden waarbij de baby in een badje wordt gezet. Want ook de taart en slagroom er weer afspoelen, hoort bij een cake smash.

Volledig scherm Een cake smash is een populair fenomeen dat overwaaide vanuit Amerika. © Eve Fotografie

Zelfgebakken taarten

Cake smashes zijn al veel langer populair in Amerika en waaien nu dus steeds meer over naar Europa. ,,Bij mijn allereerste shoots dacht ik: ik haal een taart, zet daar een kind voor en klaar. Maar dat viel keihard tegen. Zo eenvoudig bleek het toch niet te zijn”, lacht fotograaf Els. ,,Die baby’s begonnen te huilen en deden totaal niet wat we wilden. Ik ben overal ideetjes gaan opdoen online. Het is voor mij erg belangrijk dat de shoot een onvergetelijk moment wordt voor de ouders en hun kind. Je verkoopt niet alleen een reeks foto’s, maar een hele ervaring. Een shoot is voor mij geslaagd als ik zie dat het kindje plezier heeft gehad. Ik bied ook een totaalpakket aan. Ouders hebben al stress genoeg omdat ze niet weten hoe hun baby gaat reageren, dus daarom zorg ik voor de outfit, voor de decoratie en voor de taart. Ik wil het perfecte plaatje, alles moet mooi samen passen.”

Quote De ouders krijgen de taartrest­jes ook altijd mee naar huis, die gaat niet zomaar verloren Els Van Echelpoel, Fotograaf

De taart maakt de fotograaf zelfs helemaal zelf. ,,De biscuits bak ik per twee en stop ik in de diepvries. Op de dag van de shoot laat ik ze ontdooien en versier ik ze met een soort van dikke, plakkerige slagroom, waar ik allerlei kleurtjes aan geef. In een half uur ben ik daar wel klaar mee. En die zijn lekker! Vorig weekend had ik nog een vader die — terwijl zijn kind aan het smashen was — zelf van de cake begon te eten. (lacht) Wat over is krijgen ze ook mee naar huis. Die taart gaat dus niet zomaar verloren.”

Volledig scherm Els Van Echelpoel is gespecialiseerd in zogenaamde cake smashes. Daarbij bakt ze de taarten volledig zelf én voorziet ze de nodige achtergronddecoratie. © Els Van Echelpoel

Gezicht in taart

Maar hoe lekker ook, soms keurt de jarige de cake geen blik waardig. ,,Als baby’s bang zijn, beginnen ze te huilen als je hen een taart voorzet en is het moment voorbij. Daarom doe ik eerst een pre-shoot, waarbij het kindje even kan wennen aan het decor”, zegt Els. ,,Als de taart er vervolgens bij komt, is het afwachten hoe ze reageren. Dat is altijd spannend. Bij sommigen duurt het even voor ze doorhebben dat ze ervan kunnen eten, anderen zitten er meteen met beide handjes in. Ik geef ouders altijd de raad om een koekje of iets anders mee te brengen wat het kind graag lust. Vinden ze de plakkerige taart niet lekker, dan stoppen we er zo’n koekje in. Dat zullen ze er dan proberen uit te peuteren, waardoor het lijkt alsof ze taart eten.”

Quote Soms helpen de ouders een handje. Ik heb ooit een vader gehad die z’n kind een duwtje gaf, waardoor haar hele gezicht vol taart zat Els Van Echelpoel, Fotograaf

,,Zo’n shoot is vaak optisch bedrog. Ook al komen ze maar even aan de taart, op foto lijkt dat altijd veel meer. En soms helpen de ouders een handje. Ik heb ooit zelfs eens een vader gehad die z’n kind een duwtje gaf, waardoor haar hele gezicht vol taart hing. (lacht) Het gebeurt ook dat ouders hun kind te veel pushen, wat op hysterische toestanden uitdraait. Soms bieden mijn katten dan afleiding, en als dat niet lukt, vraag ik de ouders om even naar buiten te gaan, zodat het kindje kan kalmeren. Voor het mooiste resultaat laat je de baby gewoon doen, zonder constant in te grijpen. Daarom doe ik ook maar één shoot per dag. Zo is er geen tijdsdruk.”

Volledig scherm Laat de baby eerst even wennen aan de omgeving, anders kan het zijn dat hij niet reageert op de taart. © Eve Fotografie

Uiteenlopende thema’s

De thema’s voor een cake smash zijn heel uiteenlopend. ,,Bij meisjes zijn dat vooral bloemen en de kleuren roze en goud. Bij jongens krijg ik meestal het geboortekaartje ter inspiratie”, zegt Els, die al tot eind mei volgeboekt is. ,,De decors knutsel ik zelf in elkaar, met schuimkarton bijvoorbeeld. Elk seizoen ga ik minstens één keer langs in tuincentra om spulletjes te zoeken die ik in mijn decors kan gebruiken. Dat is ontzettend veel werk. Ik zou een bedrukt doek kunnen gebruiken als achtergrond, maar dat is niet hetzelfde. Dat zíe je.”

Even googelen leert dat de prijzen van zo’n cake smash variëren van 100 euro tot 700 euro en meer, afhankelijk van wat er in het pakket zit. Els: ,,Mijn duurste pakket is 375 euro, maar daar krijg je dan wel 300 foto’s voor. Goedkoper kan ook: voor 10 foto’s betaal je 275 euro. Toen de coronacrisis uitbrak, dacht ik dat ik nog maar weinig aanvragen zou krijgen, want dit is uiteindelijk een luxeproduct, maar het tegendeel bleek waar. Omdat mensen zoveel moesten laten, boekten ze een cake smash. Ze hadden vaak ook geen geboorteshoot gehad en wilden de herinnering aan die eerste verjaardag extra speciaal maken.”

Quote Bij kinderen van twee of drie jaar werkt het niet meer, dan is de spontani­teit weg Els Van Echelpoel, Fotograaf

Tot slot nog dit voor wie oudere kinderen heeft en een cake smash overweegt: doe het niet. ,,Bij kinderen van twee of drie jaar werkt dat niet meer. De spontaniteit is dan weg”, weet Els. ,,Ik raad ook altijd af om je kindje op een cake smash voor te bereiden, want bij de eigenlijke shoot is de eerste beleving er dan af. Voor oudere leeftijden zijn er alternatieven, zoals een smash met gekleurde slagroom, chocola of verf. Ik zou ook eens een spaghetti smash willen proberen. Dát heb ik nog niet gedaan.”

8 tips om zelf een cake smash te organiseren 1. Laat de baby even wennen aan het decor, zodat die zich op z’n gemak voelt. Wees geduldig en forceer niks.

2. Denk na over je locatie, het decor, de sfeer die je wil creëren en de spullen die je daarvoor nodig hebt. Wil je geen rommel in huis? Reserveer dan een fotostudio of ga naar het park of je tuin.

3. Hang een laken op met wasknijpers voor een effen achtergrond. Met wat ballonnen en slingers heb je al meteen een feestelijke setting.

4. Kies een outfit voor je baby die past bij de rest van het decor. Neem geen schreeuwerige prints of kleuren, die leiden af van de taart.

5. Je taart hoort een luchtige biscuit te zijn, zo fluffy mogelijk. Gebruik zachte structuren. Geen suikerpasta, maar slagroom.

6. Heeft de baby geen zin in taart? Stop dan een koekje of iets anders dat-ie wel lekker vindt, in de cake.

7. Je hebt niet per se een indrukwekkende taart nodig. Met donuts of grote cupcakes kan je ook hele leuke foto’s maken.

8. Doe je beroep op een professionele fotograaf? Boek je shoot dan een paar maanden van te voren, zeker als je de foto’s wil gebruiken op bijvoorbeeld de uitnodigingen voor de eerste verjaardag van je kindje. Volledig scherm Kies een outfit voor je baby die past bij het decor en de taart. © Eve Fotografie

