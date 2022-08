Je kind op een vechtsport: wat leert-ie daarvan?

Welk effect heeft een vecht- of verdedigingssport op kinderen? De wetenschap is erover verdeeld, trainers niet: ,,Ik zie kinderen voor mijn ogen veranderen. Moeten we stil zijn, is het stil. Het zorgt voor discipline”, zegt worsteltrainer Nabil Laaouina.

,,De kinderen die bij mij trainen, komen vaak letterlijk van de straat. Het is in zo’n omgeving uitdagender om in de pas te blijven en goede keuzes te maken. Daar kan een sport, zeker een vechtsport, een heel positieve impact op hebben”, zegt Nabil Laaouina. Hij is jeugdtrainer bij worstelvereniging Olympia in Utrecht en traint het Nederlandse worsteljeugdteam Young Lions.

,,Ouders brengen hun kind en zeggen tegen me: hij is zo druk of erg agressief. Ik zie deze kinderen voor mijn ogen veranderen. In de les gaan ze mee met de rest. Moeten we stil zijn, is het stil. Gaat iedereen netjes en rustig in een rij staan, dan doen zij dat ook. Het zorgt voor discipline. Daarnaast zorgt dat uurtje worstelen voor voldoening. Ze kunnen hun ei kwijt, het lucht op. Soms zie ik kinderen echt naar binnen rennen omdat ze niet kunnen wachten om even te mogen stoeien.”

Wisselende uitkomsten onderzoek

Er zijn de afgelopen jaren wereldwijd talloze onderzoeken gedaan naar de invloed van vechtsporten zoals worstelen, schermen, kickboksen en martial arts, op woede, geweld of agressie bij kinderen. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn echter wisselend, met zowel positieve, als negatieve én neutrale invloeden van het uitoefenen van een vechtsport. Onderzoekster Inger Endresen en psycholoog Dan Olweus (2005) onderzochten de deelname van jongeren aan krachtsporten zoals boksen of vechtsporten en vergeleken hen met leeftijdsgenoten die niet deelnamen en ontdekten meer antisociaal gedrag bij de eerste groep. De Israëlische professor Yuri Rassovsky (2017) concludeerde aan de hand van een meta-analyse van twaalf studies met 507 deelnemers echter dat vechtsport de potentie heeft om gedrag als agressie, verbaal of fysiek pesten, diefstal of vandalisme, bij jongeren juist te verminderen.

,,Dat de onderzoeksresultaten naar het effect van vechtsport zo uiteenlopen, komt doordat dit sociale wetenschap is. Het is lastiger om harde conclusies te trekken. Daarvoor zijn onder andere omgevingsinvloeden te groot: de thuissituatie van een kind, de begeleiding die er wordt geboden in de sportschool, de situatie op school, enzovoort. Wat we wel weten is dat sport an sich op allerlei manieren een positieve invloed kan hebben op ons mentale gestel. Daarom wordt het ook steeds vaker ingezet in therapie”, zegt gedragswetenschapper en orthopedagoog Mariëlle Beckers.

Agressiever door vechtsport

Volgens Beckers is het echter ‘onzin’ dat vechtsport agressief gedrag bij kinderen zou stimuleren. ,,Als je kijkt naar de ontwikkeling van een kind, dan spelen de thuissituatie en school daarin een veel grotere rol. Die een of twee uurtjes sport in de week hebben zeker invloed, maar de echte vorming vindt toch daarbuiten plaats. Stel, een kind leert op een verdedigingssport zijn agressie in te houden, maar krijgt in de thuissituatie alsnog veel agressie mee. Dan is de kans groot dat hij evengoed agressief gedrag gaat vertonen.”

Hoe kijkt worsteltrainer Laaouina hier tegenaan? ,,Als ik naar worstelen kijk, dan zie ik dat jongens of meisjes die veel agressie in zich hebben dat op een veilige manier kunnen uiten in de lessen en het daardoor juist kwijtraken.” Dat herkent ook Linda Rikken. Ze is judoka en werkt sinds 2014 als trainer bij Judovereniging Anton Geesink in Culemborg en begeleidt jongeren tussen de 8 en de 20 jaar.



,,Judo is een verdedigingssport. Kinderen die judo beoefenen worden juist minder agressief, omdat ze zichzelf leren beheersen. Het woord ‘judo’ betekent ‘de zachte weg’. Hoewel je bij judo technieken leert die je in een potentiële vechtsituatie kunt gebruiken, leer je deze dusdanig beoefenen dat je de ander niet blesseert”, legt Rikken uit.

Minder onzeker

,,Natuurlijk komen er bij ons op de club ook kinderen die bijvoorbeeld op school worden gepest”, zegt Laaouina. ,,Ik heb daar één hele duidelijke regel over: er wordt niet gepest en je komt altijd voor elkaar op. Ik zie hoe zij na een paar weken opbloeien en vaak zelfs tot de meest fanatieke kinderen gaan behoren. Doordat kinderen het gevoel hebben fysiek sterker te worden - en dit soms daadwerkelijk worden - en hard te trainen, neemt hun onzekerheid af. Doordat ze dit uitstralen, zie je ook vaak het pesten afnemen.”

Rikken: ,,Kinderen leren technieken en krijgen competenties. Ze zien zichzelf groeien tijdens de band-examens. Het dragen van een judoband wekt ook respect op bij banddragers die een lagere band hebben. Maar wanneer je die status bereikt, wordt ook van je verwacht dat je een zekere zachtaardigheid hebt naar judoka’s die minder ver zijn. Er hangt een heel sterk gevoel van elkaar stimuleren en laten groeien.”

,,Vaak gaat het bij vechtsport niet alleen om de fysieke component”, vult Beckers aan. ,,Het zijn sporten waarbij wederzijds respect en discipline een grote rol spelen en waar kinderen soms behoorlijk streng kunnen worden toegesproken en aangepakt. Dat kan voor kinderen juist fijn zijn: de grenzen zijn heel duidelijk. Wat je vaak ziet is dat trainers veel meer bieden dan alleen het geven van sportles, maar juist de mentale support bieden die kinderen nodig hebben. Zeker bij kinderen die lastige thuissituaties hebben, is de invloed van de trainers heel erg groot. Zij maken het verschil.”

Young Lions

In de coronaperiode zette Laaouina samen met een collega-trainer Young Lions op, het Nederlands worsteljeugdteam. ,,Vanwege Covid kwamen alle reguliere trainingen stil te liggen. Voor kids die op internationaal niveau worstelen was dat niet goed. Stilstaan betekent achteruitgang. We besloten om de beste worstelaars van de twee Utrechtse worstelverenigingen samen te zetten. Zij kregen zes dagen in de week training. We moesten vanwege de maatregelen buiten sporten. Vaak was het koud of regende het. Ik had verwacht dat de groep steeds kleiner zou worden, maar ze kwamen dag in dag uit. Iedereen was zo gemotiveerd, dat versterkte elkaar alleen maar. Nooit eerder hebben we zoveel medailles gewonnen als op het EK dit jaar.”

