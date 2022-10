Je puber die blowt of xtc neemt? Zo ga je ermee om

Als het niet vanzelf gaat: deze vrouwen laten zien dat iedereen ‘de onvruchtba­re vrouw’ kan zijn

Vervroegd in de overgang, een ontbrekende eierstok, pijnlijke ivf-behandelingen, miskramen: als zwanger worden moeilijk is komt er naast dat verdriet vaak ook schaamte, schuld en een nare taboesfeer kijken. Daar willen deze vrouwen mee afrekenen: in deze fotoserie laten zij zien wat zij moeten doorstaan om - hopelijk - een kindje te krijgen.

28 september