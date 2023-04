Juf Marieke weigert om ‘goedemorgen leerlingen’ te zeggen: ‘Dat is zo ongezellig en onpersoonlijk’

MARIEKE DOET PABOHoe spreek ík mijn leerlingen eigenlijk aan? Dat vroeg ik me af toen er vorige week wat commotie was over de taaltips van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.