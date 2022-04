‘Keizersnee is geen makkelijke uitweg, maar dankbaar alternatief als vaginaal bevallen niet lukt’

Is een keizersnede een heftige buikoperatie, of gewoon één van de opties voor de bevalling?

,,In feite allebei. Het is het alternatief voor vaginaal bevallen, maar het is een alternatief met meer risico’s en nadelen voor moeder en baby. Er worden veel lagen doorgesneden, niet alleen de huid en de baarmoeder. Dat maakt het een serieuze buikoperatie.”

,,Voor de moeder is een nadeel op de korte termijn dat het herstel vaak wat moeilijker is en langer duurt. Tijdens de operatie heb je meer kans op bloedverlies, en door het litteken in de baarmoeder is er bij een volgende zwangerschap en bevalling meer kans op complicaties. Daarnaast hebben baby’s met een keizersnede meer kans op ademhalingsproblemen op de korte termijn en op ziektes zoals diabetes of astma op de lange termijn.’’

,,Omdat de baby niet met een natuurlijk startsein op de wereld wordt gezet, is ook hormonaal gezien alles wat anders bij een keizersnede. De borstvoeding komt soms moeilijker op gang of vrouwen voelen zich overweldigd wanneer zij ‘opeens’ een baby op hun borst hebben.”

Is vaginaal bevallen dan niet beter?

,,Alleen als we enkel naar de kans op complicaties kijken, en dat doen we niet. Sommige vrouwen zijn erg gebaat bij een keizersnede wanneer vaginaal bevallen niet mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de placenta de baarmoedermond afsluit, de baby een afwijkende ligging heeft of de ontsluiting niet vordert. Het kan ook dat er mentale problemen rondom de bevalling zijn. De keizersnede is dan een dankbaar alternatief, maar ik wil het niet te veel promoten. In landen waar veel keizersneden voorkomen liggen de moedersterfte-cijfers ook hoger.”

,,Ik denk vooral dat we ons minder moeten richten op vrouwen bang maken met de kans op complicaties en moeilijkheden, en meer op een goede voorbereiding. Als je bijvoorbeeld weet dat je borstvoeding wilt geven, dan moet je ook weten dat dit met een geplande keizersnede soms moeilijker op gang komt. Dan kun je vóór de bevalling alvast voorkolven, zodat je wat colostrum hebt om je baby bij te voeden. Dat raad ik sterk aan, want moedermelk is erg nuttig voor keizersnede-baby’s. Zij hebben immers al geen voorsprong wat betreft hun darmflora. En na een keizersnede is heel veel huid-op-huidcontact met je baby het beste dat je kunt doen.’’

Hoe zit het met het herstel na een keizersnede?

,,Dat ziet er anders uit dan na een vaginale bevalling, want het herstel duurt na een keizersnede vaak langer. Verwacht bijvoorbeeld niet dat je na een week al kunt rondlopen met de kinderwagen. Het litteken is dan nog aan het genezen en kan pijn doen. Daarom is het extra belangrijk om iedere dag naar jezelf te kijken en te zien hoeveel pijn je nog hebt en of het goed gaat. Het verloop van het herstel verschilt trouwens enorm per vrouw. Voel jij je nog niet fit genoeg? Blijf dan alsjeblieft gewoon in bed met je baby.’’

,,Als je weet dat het herstel wat langer duurt, kun je daar ook op voorbereiden. Schakel extra hulp in voor huishoudelijke taken en voor andere kinderen. Waarschijnlijk heb je twee of drie maanden hulp nodig om echt goed te herstellen en je lichaam niet te forceren. Hoe meer rust je neemt, hoe sneller je écht hersteld bent.’’

,,Al met al is het dus goed dat we de keizersnede als alternatief hebben wanneer een vaginale bevalling om fysieke of mentale redenen niet wil lukken. Maar van het idee dat het de easy way out is moeten we echt af.’’

