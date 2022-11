Kilo’s boeken nam juf Marieke mee naar school, maar gaan de kinderen ze ook lezen?

Artsen signaleren eerste kinderen met fikse vuurwerk­won­den

Al zeker tien kinderen in ons land moesten wegens fikse brandwonden als gevolg van zogenoemd kindervuurwerk worden behandeld in een brandwondencentrum, meldt de Nederlandse Brandwonden Stichting. Er is soms sprake van derdegraads brandwonden waaraan een operatie te pas moet komen om de schade zoveel mogelijk te verhelpen.

11 november