Klusjes voor kinderen: zo pak je dat aan

,,Hoe vroeger je kinderen betrekt bij het huishouden en klusjes laat uitvoeren, hoe sneller ze begrijpen dat werk deel uitmaakt van het leven.” Dat stelt de Amerikaanse opvoedingsexpert Julie Lythcott-Haims, auteur van How to raise an adult. Voor die uitspraak baseert de expert zich op een lange studie van Harvard, die huishoudelijk werk door kinderen onderzocht.

,,Als kinderen geen vervelende taakjes hoeven te doen, dan moet iemand anders ermee in de weer. Het gevolg: de kinderen nemen minder initiatief. Ze wachten op iemand die hen een checklist geeft met taakjes die ze moeten afvinken, maar die is er in werksituaties niet altijd. Ze missen vaker de vaardigheid om werk te zien en zelf te redeneren hoe ze nuttig kunnen zijn.” Lythcott-Haims is er dan ook van overtuigd dat kinderen die wél helpen in het huishouden, later ook betere werknemers zijn en meer succes hebben in hun professionele leven. Zo kunnen ze beter samenwerken met collega’s, tonen ze meer empathie en kunnen ze taken zelfstandig afwerken.

Zelfstandigheid en zelfvertrouwen

,,Als je zelfstandigheid belangrijk vindt, is het handig om je kind taakjes te geven”, bevestigt ook opvoedexpert Eva Bronsveld, auteur van De Opvoedkalender. ,,Daarmee geef je jouw zoon of dochter al vroeg eigen verantwoordelijkheid en jij hoeft niet alles alleen te doen. Dat vergt enige investering, want een kind dat net de vaatwasser leert inruimen, kost meer tijd dan het oplevert. Maar op den duur pluk je er de vruchten van.”

Quote Als je later op kamers gaat, is het wel zo prettig als je weet hoe de stofzuiger werkt Mariëlle Beckers

Een kind dat van jongs af aan helpt, krijgt ook meer zelfvertrouwen, vult orthopedagoog Mariëlle Beckers aan. ,,En hij of zij wordt voorbereid op het echte leven. Als je later op kamers gaat, is het wel zo prettig als je weet hoe de stofzuiger werkt.” Volgens haar zijn er nog een heleboel andere voordelen: het helpt bij de ontwikkeling van de uitvoerende hersenfuncties zoals impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en prioriteiten stellen.

Beckers: ,,Als je kinderen te veel uit handen neemt, kunnen ze die vaardigheden minder vaak oefenen. Maar bereid je samen een maaltijd, dan leren ze dingen die niet alleen nodig zijn om te kunnen koken, maar bijvoorbeeld ook om taken te initiëren en een planning te bedenken.”

Volledig scherm Volgens opvoedexpert Eva Bronsveld zal het aanleren van klusjes in het begin vooral tijd kosten, maar later pluk je er de vruchten van. © Getty Images/Maskot

Toegegeven, je kind betrekken bij het huishouden is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Sommige klusjes zijn leuker dan andere. Moeite om je kroost gemotiveerd te krijgen? Met deze tips gaat het wellicht makkelijker.

Maak het visueel

Voor kinderen werkt een afbeelding vaak beter dan een simpele takenlijst. Print daarom foto’s af van je kinderen die de afwasmachine inladen of de tafel afruimen en hang ze bijvoorbeeld aan de koelkast. Maak als extra motivator ook een kiekje van je kind dat dessert eet, de vooropgestelde beloning als alle taakjes gebeurd zijn.

Installeer een routine

Voor kinderen is een routine een makkelijke kapstok. Ze vinden het fijn om te weten wat de volgende stap is, en dat helpt hen om een taak vol te houden. Wil je dat je dochter haar pyjama in de wasmand gooit? Doe het elke morgen samen met haar, net nadat ze haar tanden heeft gepoetst en vlak voordat ze haar kleren aandoet om naar school te gaan. Die structuur wordt na een tijdje vanzelf een gewoonte.

Maak er een familiemoment van

Hoe vroeger je kinderen hun ouders klusjes samen zien doen, hoe groter de kans dat ze willen meedoen. Samen afwassen als familie, met een leuk muziekje erbij, kan een prima moment van qualitytime zijn.

Begin gemakkelijk

Kinderen, vooral als ze nog jong zijn, vinden het lastiger om instructies te volgen die uit meerdere stappen bestaan. Een kleuter vragen om de tafel te dekken is niet onmogelijk, maar concrete instructies zijn wel nodig om de taak tot een goed einde te brengen. Leg duidelijk uit dat je vier placemats, vier borden, en vier messen en vorken nodig hebt. Laat ook zien waar die moeten komen. Leg je verwachtingen niet te hoog en wees vooral geduldig.

Bedenk beloningen

Je mag je kinderen belonen voor hun deelname in het huishouden. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat elke taak uitmondt in een tripje naar de snoep- of speelgoedwinkel. Werk bijvoorbeeld met een systeem waarbij kinderen bij elke taak een munt verdienen, en dat ze met die munten kunnen sparen voor een beloning. Dat kan van alles zijn, van een ijsje op vrijdagavond tot tien minuutjes langer opblijven.

Moedig zelfstandigheid aan

Alle mensen - zelfs al zijn ze nog zo klein - willen geliefd, onmisbaar en gewaardeerd zijn. In plaats van lege complimenten te geven zoals ‘goed gedaan!’ of ‘je bent geweldig!’, kun je beter uitleggen waaróm de medewerking van je kind helpt. Denk bijvoorbeeld aan: ‘Als je zelf je bed opmaakt, dan zijn we allemaal op tijd op school en ons werk. Dat is echt fijn voor me.’ Zulke complimenten zijn op lange termijn een stuk behulpzamer.

