‘Naar een museum gaan in plaats van pretpark geeft een kind betere kans op succesvolle carrière’

Bevallen tijdens de pandemie: ‘Mijn man was pas welkom vanaf de persfase’

Bevallen: vrouwen doen het al eeuwen en raken er nooit over uitgepraat. Bevallingen zijn prachtig, loodzwaar en veranderen je leven. In deze serie bevallingsverhalen creëren ouders openheid door het eerlijke verhaal van hun bevalling te delen. Kirsten Marit Schoner (33) beviel tijdens de coronapandemie in Oostenrijk, en vanwege de maatregelen was haar man niet welkom in het ziekenhuis.

2 juni