Nationaal Schoolontbijt gaat hele jaar ontbijtjes op scholen aanbieden

Het is momenteel ‘ontbijtweek’, het jaarlijkse evenement waarbij het Nationaal Schoolontbijt, een samenwerkingsverband van Nederlandse bakkers, aandacht vraagt voor het belang van een gezond ontbijt voor kinderen. Rond de 2000 scholen doen mee. Vanwege de stijgende armoede in Nederland gaan er best wel wat kinderen zonder ontbijt naar school. Dat waren er in 2019 33.000, volgens Voedselbanken Nederlanden. Vanwege de inflatie stijgt de armoede nog harder en zitten dus nog meer kinderen hongerig in de schoolbanken.

Kinderarmoede loopt op

,,Wij hoorden eerder deze week dat de kinderarmoede in Nederland is gestegen van 7 naar 9,2 procent”, zegt Sandra Pluim van het Nationaal Schoolontbijt. ,,Dat zijn bijna 300.000 kinderen. Veel van deze kinderen zullen waarschijnlijk ook zonder ontbijt naar school gaan.”

En dat is op vele vlakken slecht voor het kind. ,,Een ontbijt is ontzettend belangrijk. Een kind haalt daar ‘s ochtends energie uit, die het nodig heeft om te kunnen leren en spelen. Bovendien grijpt een kind zonder ontbijt snel naar een tussendoortje - dat is veel minder gezond dan een goed ontbijt vol eiwitten en vezels.”

De ontbijtpakketten die de organisatie onder scholen wil verspreiden, zijn dan ook samengesteld in samenwerking met het Voedingscentrum. ,,Ze voldoen allemaal aan de Schijf van Vijf”, aldus Pluim.

Pindakaas en chocopastinaak

De Schijf van Vijf is een initiatief van de overheid, die gezonde voeding onderverdeeld in vijf categorieën: dranken, groente en fruit, vetten, graanproducten en eiwitten als zuivel, vis en noten. Het is niet erg om af en toe iets buiten de Schijf van Vijf te eten, maar doe dit niet te vaak.

,,Er wordt vaak gevraagd naar pindakaas in het pakket, maar we moesten goed zoeken naar een gezonde variant”, vertelt Pluim. Er werd uiteindelijk gekozen voor een 100% pindakaas die volledig uit pinda’s bestaat, zonder toegevoegde suiker of zout.

Verder bevatten de pakketten onder andere volkoren brood, bolletjes en krentenbollen, margarine, halfvolle melk, eieren, tomaten, cruesli, appels, chocopastinaak en thee. De organisatie werkt daarvoor samen met leveranciers. ,,En voor kinderen met een glutenallergie leveren we op aanvraag glutenvrij brood.”

Geen kind meer met honger op school

,,Het liefst willen we in de toekomst kunnen zeggen dat geen enkel kind meer met een lege buik op school zit. Dat is ons langetermijndoel”, zegt Pluim. ,,Op dit moment gaan we in gesprek met onze leveranciers, partners en organisaties als Stichting Stop Kinderarmoede om uit te zoeken hoe we dit op een duurzame manier kunnen gaan doen.” Het moet vanaf eind deze maand mogelijk worden voor Nederlandse scholen om zich aan te melden via de website van het Nationaal Schoolontbijt.

