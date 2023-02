Olha en Maksym vernoemen hun baby naar kroonprinses Amalia, uit dankbaarheid

Het is bijna Valentijns­dag: vijf nieuwe prentenboe­ken over de liefde voor je kleuter

Wanneer ben je verliefd en wat is liefde? Het zijn van die vragen die jonge kinderen regelmatig stellen. Het antwoord is voor een deel te geven met de hulp van prentenboeken. Natuurlijk kun je klassiekers als ‘Kikker is verliefd’ of ‘Raad eens hoeveel ik van je hou?’ uit de kast halen, maar er zijn ook veel nieuwe prentenboeken over liefde. Kinderboekenrecensent Jaap Friso zet er speciaal voor Valentijnsdag enkele op een rij.