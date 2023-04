Ontevreden over de taakverdeling thuis? Krop het niet op maar zeg wat je nodig hebt

De ideale rolverdeling, bestaat die wel?

,,Nee, want iedere relatie is uniek. Het gaat erom dat je in je relatie stilstaat bij wat voor jou en jullie samen belangrijk is in de rolverdeling en wat gelijkwaardigheid voor jullie betekent. Voel wat je nodig hebt en bedenk hoe je dat kunt bereiken. Vervolgens kun je samen bespreken wat voor jullie beiden de ideale verdeling is. Soms wijkt dit idee af van de norm die we in Nederland gewend zijn, namelijk dat de vrouw meer zorgtaken op zich neemt en de man meer buitenshuis werkt. Het anders willen doen kan lastig zijn, maar je moet een beetje tegendraads durven zijn om je eigen plan te trekken.’’

Moet je als stel dat gesprek al voeren vóór je gaat samenwonen of kinderen krijgt?

,,Als je het anders wil gaan doen is het belangrijk om het in het begin van de relatie, na de eerste verliefdheid, al te hebben over hoe je werk en zorg wilt verdelen. Bespreek de dingen waar jij waarde aan hecht in een relatie, zoals eerlijkheid, openheid, plezier of gelijkwaardigheid. Als je dit op een rijtje hebt werk je al veel eerder aan een stevig fundament van je relatie.’’

Volledig scherm Ragna Heidweiller (1983) is expert genderongelijkheid op het gebied van werk en zorg. Ze is persoonlijk leiderschaps- en loopbaancoach, trainer en IBCT-relatietherapeut. Fotografie: Jean-Pierre Jans © Jean-Pierre Jans

Wat moet je doen als de werk- en zorgtaken niet eerlijk zijn verdeeld?

,,Maak een lijstje van wie wat doet, zo krijg je een overzicht van wat er nodig is om het gezinsleven te laten werken: wie kookt en wie brengt de kinderen naar school, wie zet de vuilnis buiten en wie regelt cadeautjes voor de verjaardagen of onderhoudt het contact met de crèche. Bespreek vervolgens wat je zou willen veranderen en hoe je dat gaat aanpakken.’’

Hoe word je een goed functionerend team?

,,Vrouwen moeten meer leren loslaten, vooral op het vlak van zorgtaken, en mannen moeten meer verantwoordelijkheid nemen. Delegeren werkt niet in een relatie, een goed team werkt samen. Stel de vraag: ‘Hoe gaan we dit samen oplossen?’ En walk the talk. Vaak zeg je het een en doe je het ander, maar bij gelijkwaardig partnerschap moet je het echt samen doen, dat vereist werk.’’

En wat als het steeds uitloopt op hetzelfde geruzie?

,,Praat niet vanuit verwijten, maar vanuit behoeftes. Erken dat er ongemakkelijke gevoelens zijn en zoek het gesprek op in plaats van het uit de weg te gaan. Plan bijvoorbeeld op zondag een moment samen om de weekplanning te maken. Zo kom je nader tot elkaar én tot een oplossing. Vaak doet je partner meer dan je denkt. Leg meer de nadruk op wat wel goed gaat door te benoemen waar je blij mee bent of door iets extra’s te doen voor elkaar.’’

Hoe houd je alle ballen toch in de lucht?

,,Geef elkaar de ruimte en heb aandacht voor elkaar. Maak bijvoorbeeld twee keer per jaar tijd voor een jaarlijkse APK-relatiecheck. Het hebben van een langetermijnvisie is ook belangrijk: waar zijn jullie naar op zoek in het leven, los van elkaar en samen. Bedenk waar jullie over vijf jaar willen zijn en begin alvast met daar naar te leven. Droom je van een wereldreis met het gezin, maar is het nu misschien niet mogelijk, zoek alvast in je eigen omgeving naar nieuwe avonturen samen.’’

Werkboek voor de ideale rolverdeling, Ragna Heidweiller, Nijgh en van Ditmar, €25

Tips van de expert 1. Maak een overzicht van alle taken. Wie doet wat? Kies tien taken die je nu wilt herverdelen en maak een verdeling die werkt voor beide partners. 2 Neem de verantwoordelijkheid als een taak op jouw lijst staat en laat de taak van de ander los, die mag het doen op zijn of haar eigen manier. 3. Leer communiceren vanuit een eigen behoefte. Vertel feitelijk welke situatie je dwars zit, welk gevoel dat oproept, wat je behoefte is en wat je vraag is aan de ander.