Op Instagram deelt Klaartje ervaringen van andere pleegouders: ‘Mooiste wat er is’

Klaartje de Vletter (41) is pleegouder en deelt haar ervaringen op Instagram, op haar platform ‘Hoe doen andere pleegouders dat’. Het is uitgegroeid tot een plek waar verschillende ervaringen van (pleeg)ouders gebundeld staan en geeft een inkijkje in hoe het er bij pleeggezinnen achter de voordeur aan toegaat. ,,Veel pleegouders herkennen zich in de verhalen. Het geeft steun en moed.”

Van jongs af aan was De Vletter overtuigd dat zij later moeder wilde worden. Toen ze echter tot haar grote verdriet ontdekte dat ze zelf geen kinderen kon krijgen, besloot ze voor pleegouderschap te kiezen. Na een aantal jaren als pleegouder, begon ze haar ervaringen te delen met anderen. Mensen vertelden haar dat ze goed was in het ombuigen van lastige situaties in iets positiefs.

Ze plaatste een oproep om verhalen van andere pleegouders te horen, waar onder andere Karen op reageerde. ,,Toen ik haar verhaal las, dacht ik meteen: zij is een vrouw naar mijn hart. Karen deelde vol enthousiasme de leuke aspecten van pleegouderschap, de activiteiten die je kunt ondernemen en ze gaf handige tips om succes in pleegouderschap te behalen”, vertelt De Vletter.

Van boek naar platform

Een uitgeverij vroeg haar om een boek te schrijven over het pleegouderschap en de alternatieve benaderingen die nodig zijn om succesvol te zijn als pleegouder. Haar boek Hoe doen andere pleegouders dat kwam vorig jaar uit en is een bundeling van anonieme verhalen over het pleegouderschap. Allemaal met een positieve insteek en aanpak. Niet alle verhalen die De Vletter toegestuurd kreeg, pasten in het boek. Zonde om die te laten liggen, vond ze. Daarom richtte ze samen met Karen het gelijknamige platform ‘Hoe doen andere pleegouders dat’ op Instagram op, met als doel om alsnog deze verhalen te delen.

Inmiddels geeft ze met haar Instagramplatform aandacht aan het pleegouderschap en deelt ze anonieme verhalen van pleegouders. ,,Voor mij is pleegouder zijn het mooiste wat er is.”

Hoe doen andere pleegouders dat

Al snel werden de verhalen volop gelezen en kregen ze steeds meer reacties van andere pleegouders die ook iets wilden delen. Daardoor groeide het uit tot een plek voor ervaringen van pleegouders, ouders van uit-huis-geplaatste kinderen en hulpverleners. De verhalen bieden een inkijkje in het pleegouderschap en zorgen op een veilige en anonieme manier voor inzicht en begrip over wat er zich in een pleeggezin afspeelt, vindt De Vletter. ,,De verhalen zijn heel uiteenlopend. Soms zijn het luchtige tips hoe je het gezellig houdt aan tafel, en soms is het een heftig verhaal van een kind dat per direct opgevangen moet worden. Desondanks willen we de focus altijd op het positieve houden, zodat het opbouwend is.”

De Vletter hoopt dat ze met het platform de wereld van ouders en pleegouders dichter bij elkaar brengt. Inmiddels zijn er behoorlijk wat verhalen gedeeld en wordt er af en toe wat doorvertaald naar LinkedIn. Zo kreeg ze zelf veel reacties op een bericht waarbij een gezin last minute hun vakantie cancelde, omdat een verslaafd geboren baby opgevangen moest worden. Dit verhaal deelt ze in delen en afgewisseld met andere verhalen, zodat het niet herleidbaar is.

Ook op andere berichten krijgt De Vletter veel mooie reacties. ,,Veel pleegouders herkennen zich in de verhalen. Die herkenning is heel belangrijk voor de pleegouders. Het geeft veel steun en moed. Daar doen we het voor.”