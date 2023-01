Pestkoppen die kinderen in elkaar slaan: deze sportschoolhouder is er klaar mee en komt in actie

Goed Opgevoed De zoon (13) van Angelique wordt gepest: ‘Ik twijfel of ik me er als ouder in moet mengen’

Doe ik het wel goed? De twijfel slaat soms toe als het aankomt op opvoeden. We leggen wekelijks een probleem, vraag of dilemma van ouders voor aan een deskundige. Deze keer: de zoon (13) van moeder Angelique (43) wordt al twee jaar gepest door een leeftijdgenoot en zij twijfelt over ingrijpen.

18 september