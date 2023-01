Sexting draait om respect en vertrouwen: ‘Het kan mislopen, maar je hoeft je nooit te schamen’

Je zoons opvoeden tot fatsoenlij­ke mannen: elf tips van professio­nals

Meer dan de helft van de jonge vrouwen (52 procent) was naar eigen zeggen slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag het afgelopen jaar. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) deze week. Protect your daughters. Educate your sons, zingt het rond op social media, maar hoe kunnen we ermee aan de slag? Rutgers-programmamanager Willy van Berlo en orthopedagoog Bryan van Dansik geven tips over hoe we jongens (en meisjes) al vroeg kunnen voorlichten.

