Sietske haalt elke week voor zeker 350 euro boodschappen: ‘Beide winkelwagens vol’

'Vraag niet ‘hoe was het op school?’ maar: ‘wat heb jij vandaag meegemaakt?’

Nieuwe klasgenoten, een andere leerkracht of verandering van school: in het nieuwe schooljaar is alles anders. Begeleid, maar betuttel niet, is de boodschap van Marielle Balledux (60), senior adviseur Opgroeien en Opvoeden bij het Nederlands Jeugdinstituut.