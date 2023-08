Siona helpt moeders herstellen na zwangerschap: ‘Wieg baby in slaap als je stuitert op een yogobal’

MARIEKE DOET PABO Het schooljaar is bijna voorbij, ook voor Marieke: ‘Als ik praat, ben jij stil’

Maandenlang luisterden ze naar onze instructies, maar soms ook niet. ,,Ja, als ik praat, ben jij stil.’’ Behalve als er een spin over je tafel loopt, dan pak ik die met mijn blote handen, want deze juf durft doet gewoon alsóf ze dat durft, want anders wordt het helemaal zo’n chaos.. ,,Zijn we er weer bij allemaal?’’