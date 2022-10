Slimme ouders bereiden hun kind nú vast voor op de wintertijd

De klok wordt volgende week verzet: als ‘ie in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober 03:00 uur tikt, springt ‘ie een uurtje terug - naar 02.00. Een uur extra slapen dus, tenzij je een baby, dreumes of peuter hebt die de memo over wintertijd niet heeft ontvangen. Baby- en kinderslaapcoach Simone Meijer van MOON slaapcoaching deelt wintertijdadviezen voor kleintjes tot 4 jaar.

1: Kies je strategie

,,Je hebt twee keuzes: niks doen en accepteren dat je kindje zondagochtend en de dagen die volgen een uur vroeger wakker wordt dan normaal, of drie dagen van tevoren beginnen met het ritme verschuiven.’’

2. Schuif elke dag alles een kwartiertje op

,,Tien minuten of een half uur kan ook; net hoe geleidelijk jij het wilt aanpakken en wanneer je begint. Als je op woensdag de 26ste begint, breng je je kind die avond een kwartiertje later naar bed, donderdag een half uurtje, vrijdag drie kwartier en zaterdag een uur. Je start de dag dan later, dus de eetmomenten en slaapjes zijn ook later. Ineens een heel uur langer opblijven zou ik niet doen, dat werkt waarschijnlijk averechts.’’

,,De meeste ouders leven niet zó op de klok dat dit gelijk een ontzettende omslag is voor kinderen. Lees een extra boekje, ga iets langer rommelen in de slaapkamer. De kans is groot dat je kindje dit ritme oppakt. Onthoud wel: je kind is geen machine, maar een individu. Slaapgedrag kun je niet afdwingen.’’

Quote We willen zo graag dat alles maakbaar is, maar je kunt slaap hoogstens facilite­ren Simone Meijer

3. Nacht is nacht

,,Ga je niet opschuiven? Dan roept je kind je een uur eerder; als ‘ie normaal om 06:00 uur wakker wordt, dan kan het dat ‘ie nu om 05:00 uur naast zijn bed staat. In dat geval zou ik nog even wachten met het opstarten van de dag. Gooi niet meteen de gordijnen open, maar houd het donker en stil, blijf in de slaapkamer en doe wat je altijd doet als je je kindje ‘s nachts in slaapt probeert te krijgen. Doet je dreumes overdag nog maar één dutje? Kijk of je ‘m rond 16.00 uur nog tot een powernapje kunt verleiden, om het daarna wakker te kunnen houden totdat het bedtijd is.’’

4. Het komt goed

,,Die klok die één uur verschuift: het is geen hele impactvolle gebeurtenis voor een kind. Maak je er niet te druk om. Tot twee jaar doen baby’s zoveel slaapjes, gaan ze continu door sprongetjes en slaapregressies... Of er komt weer een tandje door. Zo’n uurtje verschil kunnen ze er wel bij hebben. Is je kind echt van de leg door de wintertijd, dan zal dat niet langer dan een week duren. We willen zo graag dat alles maakbaar is, maar je kunt slaap hoogstens faciliteren.’’

5. Blijf je rituelen uitvoeren en ga naar buiten

,,Omdat dat opschuiven en later wakker worden natuurlijk wel een béétje anders is, is het belangrijk dat je het bedritueel voorspelbaar houdt. Doe je altijd eerst de slaapzak aan en dan de gordijnen dicht, doe dat in deze week dan ook. Wat goed helpt als je kind vroeger wakker wordt, is naar buiten gaan; het ochtendlicht reset de biologische klok en kan je kindje helpen in een goed, natuurlijk ritme te komen.’’

6. Vraag om hulp

,,Wordt je kindje al heel lang de hele nacht door wakker en kun je er echt niet meer tegen? Vraag hulp aan een slaapcoach, je huisarts of het consultatiebureau. Volg één advies op - niet die van én de ingeschakelde professional én Google én je vriendinnen. En als het kan: doe het samen met je partner. Zorg dat je op z’n minst twee nachten per week goed slaapt, desnoods met je oordoppen in.’’

Heeft je peuter nachtmerries? Door hun ‘magisch denken’ is de wereld voor peuters en kleuters erg spannend. Enge dromen zijn een middel om die spanningen te verwerken, legt Ouders van Nu uit.

