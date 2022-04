Suze (7) vraagt: ‘Waarom vieren we feestdagen?’

Met Pasen zoeken de meeste kinderen paaseieren en families schuiven samen aan een tafel vol paaslekkers. Suze houdt er tijdens Pasen nog een traditie op na: elk jaar gaat ze met haar familie naar Schiermonnikoog, waar ze eieren schilderen, zoeken, verdelen én opeten! Maar waarom vieren mensen eigenlijk feest?

Betrokken gemeenschap

Walter Weyns is professor aan de Universiteit Antwerpen en deed onderzoek naar feestende mensen. Weyns: ,,Overal zijn groepen mensen. Ze vormen gemeenschappen. Er bestaan geen groepen mensen die geen feesten organiseren en feesten zijn er al zo lang de mens bestaat. Door te feesten, blijven mensen betrokken bij een gemeenschap. Tijdens een feest haal je banden aan; je zingt, springt, danst en drinkt. Dat helpt om dichter bij elkaar te komen en echt te voelen dat je een gemeenschap bent. Het maakt je emotioneel verbonden.”

Volgens Weyns heeft een feest vaak een aanleiding, maar is de reden voor het vieren van een feest veel sterker. ,,Een feest vier je niet alleen. Je doet dit met een groep en met het feest viert een groep zichzelf. Zelfs op jouw verjaardag draait het eigenlijk om de groep in plaats van om jou. Natuurlijk gunnen de groepsleden jou als jarige al het moois en wordt er voor jou ‘hoera’ geroepen. Maar dankzij dat hoera-geroep schreeuwt een groep eigenlijk zichzelf warm.”

Overal feest

,,Een feest kan op elk moment en op elke plaats plaatsvinden, zolang een groep dat heeft afgesproken”, zegt Weyns. ,,Soms zijn feesten plaatsgebonden, zoals een feest bij een bedevaartsoord of een feest van een sportvereniging. Maar een feest kan ook op een bepaald moment zijn omdat er iets wordt herdacht. Zoals Bevrijdingsdag, op 5 mei. Of er wordt iets gevierd op een bepaalde datum, zoals de verjaardag van de koning op 27 april. Je kunt een feestdag hebben die alleen jouw familie of vriendengroep viert of een feest dat alleen in jouw dorp wordt gehouden, zoals een oogstfeest. Maar er zijn ook feesten die in het hele land of in de hele wereld worden gevierd. Denk aan Sinterklaas en Pasen. Al die feesten kun je feestdagen noemen en iedereen kan zo’n feestdag starten.”

Religies

,,Veel feestdagen zijn gelinkt aan een religie. Zo wordt er tijdens Pasen gevierd dat Jezus uit de dood is opgestaan. Maar de echte oorsprong van Pasen ligt niet bij het christendom, maar vind je veel verder terug in de tijd. Pasen gaat over de lente, waarbij het ei een symbool is voor het nieuwe leven. Als je praat over de kip of het ei, of in dit geval Jezus of het ei, dan was het ei duidelijk eerst. Al heel lang wordt er gevierd dat er diertjes worden geboren en dat de planten weer groeien. Het christendom heeft het verhaal van Jezus aan Pasen gekoppeld, omdat het ook over nieuw leven gaat. Ook Kerstmis was er in eerste instantie niet om de geboorte van Jezus te vieren. Op 25 december werd het feest van de zonnegod van het Romeinse rijk gevierd. Waarschijnlijk nam het christendom deze datum over, omdat Christus met de zon werd geassocieerd.”

Volgens Weyns zijn feesten voor religies in het algemeen enorm belangrijk. ,,Religies hebben zeer nauwe relatie met feesten. Er is geen religie zonder feest. Vooral de katholieke godsdienst is erg gericht op collectieve feesten, waarbij mensen op gezette tijdstippen samenkomen en feestvieren. Een religie probeert door middel van feesten banden aan te houden.”

Filmfeest

De favoriete feestdag van Suze is haar verjaardag. Suze: ,,Als ik jarig ben, dan word ik wakker in een huis vol slingers. Ook mijn stoel is versierd met ballonnen. Op mijn kinderfeestje zitten de namen van de kinderen die komen in ballonnen. We prikken dan de ballonnen kapot om te zien wie het volgende cadeautje mag openmaken. Dat vind ik superleuk! Als ik zelf een feestdag mocht verzinnen, dan zou dat een feestdag voor films kijken zijn. Heel Nederland moet dan films kijken. Welke, dát mag je zelf verzinnen!”

