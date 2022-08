Tijd voor je eigen kind? ‘Er zijn nog steeds werkgevers die dat iets voor softe sukkels vinden’

Daddy IssuesIn de serie Daddy Issues leggen we het moderne vaderschap onder de loep. Hoe gelijkwaardig zijn beide ouders in onze moederschapscultuur? Deze week Arno - vader van twee jongens.

Papa zijn, dat noemt Arno van den Heuvel zijn grootste en meest geweldige prestatie. In 2010 werd hij vader van een ‘stoere jongenstweeling’ en schrijft sindsdien graag over de wereld vanuit ‘papa-perspectief’ op zijn blog. Papa worden was iets om nooit te vergeten, vertelt hij, maar ook een zware tijd. Een van de jongens moest meteen na de bevalling geopereerd worden en voor langere tijd in het ziekenhuis blijven. Een periode waarin werk op de vanzelfsprekend tweede plek kwam. Maar daar dacht de werkgever van Arno (destijds een bank) anders over.

,,Mijn manager wist wat er aan de hand was, maar toch werd ik steeds gebeld met de vraag hoe lang het allemaal nog moest duren”, vertelt Arno. ,,Ik had daar geen antwoord op. Voor mij was het een onzekere tijd, waarin ik echt niet met mijn werk bezig was. Toch bleef mijn leidinggevende maar bellen. Ik kreeg zelfs de vraag ‘of mijn vrouw niet in haar eentje bij mijn zoon kon blijven’. Ik heb ze toen goed de waarheid verteld. Ik zou pas naar kantoor komen, als ik aangaf dat het kon en geen moment eerder. Gelukkig viel toen het kwartje.”

Quote Als ik naar mijn werk belde om te zeggen dat ik niet kon komen omdat ik een ziek kind had, werd er letterlijk gezegd: kan je vrouw dat niet doen? Arno

Helaas was dit niet de enige werkgever die er zo over dacht. Want ook toen de kinderen ouder waren, kon Arno op weinig begrip van zijn werkgevers rekenen. ,,Als ik naar mijn werk belde om te zeggen dat ik niet kon komen omdat ik een ziek kind thuis had zitten, werd er letterlijk gezegd: kan je vrouw dat niet doen? Mijn vrouw werkt ook gewoon, antwoordde ik dan. ‘Kan je haar niet even bellen dat ze naar huis kan komen?’ kreeg ik dan terug. Het kwam blijkbaar niet bij ze op dat het zorgen voor mijn kinderen ook míjn taak is, en niet alleen die van mijn vrouw.” Een man die vrij neemt om zijn kind naar de tandarts te brengen of mee op schoolreisje te gaan; daar wordt door sommige bedrijven nog altijd op neergekeken, zegt Arno. ,,Mijn vrouw heeft nog nooit de vraag gekregen of ik niet even de kinderen kon regelen.”

Gelukkig is zijn huidige werkgever ruimdenkender. Arno werkt nu één dag in de week thuis en heeft één dag in de week vrij, zodat hij leuke dingen met de kinderen kan gaan doen. Zoals het coachen van het voetbalteam van zijn zoons. ,,Ik laat me niet meer gek maken. Ik overleg met mijn partner wie wat doet. Mijn werk laat ik daar niet tussen komen.”

Softe sukkels

,,Er zijn nog steeds werkomgevingen waar, als vaders aangeven dat ze bij hun kinderen willen zijn, ze het risico lopen om gezien te worden als een softe sukkel die zijn carrière niet belangrijk vindt”, zegt Joyce Knappe, directeur van Pro Parents. Ze begeleidt organisaties in het ontwikkelen van een oudervriendelijk werkklimaat. Voor moeders én vaders. Want dat is nog lang niet vanzelfsprekend.

Zo blijkt ook uit onderzoek dat bedrijven waar vooral mannen werken minder regelingen aanbieden, die het combineren van werk en gezin mogelijk maken, dan bedrijven waar vooral vrouwen werken of waar ongeveer evenveel mannen als vrouwen werken. ,,Er wordt nog steeds gedacht dat mannen geen behoefte aan tijd hebben met hun gezin, terwijl mannen dat net zo graag willen als vrouwen als ze daar de kans en ruimte voor krijgen’’, zegt Knappe. Een goede band tussen vader en kind is dan ook ontzettend belangrijk voor de mentale gezondheid en welzijn van het kind, de moeder én de vader. Knappe: ,,Als een werkgever een moeder probeert weg te houden van haar zieke kind zouden we het onmenselijk vinden, waarom geldt dit dan niet voor een vader?”

