Vega(n) eten tijdens de zwangerschap: ‘Houd het puur en denk aan je B12’

In 2020 groeide de groep Nederlanders met een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon met 50 procent, ten opzichte van twee jaar eerder. Inmiddels wordt geschat dat 3,6 procent van de Nederlandse vrouwen volledig vegetarisch eet en dat 2,3 procent een veganistisch voedingspatroon volgt. Cijfers over zwangeren zijn er niet, maar ook in deze groep zal het aantal mensen met een vegetarische en veganistische voedingsstijl waarschijnlijk groeien.

Meer vitamines dan omnivoren

Moeten zwangeren met een dergelijk voedingspatroon zich zorgen maken? Nee, zeggen ze bij de Knov. ,,Vegetariërs en veganisten krijgen gemiddeld genomen van sommige voedingsstoffen juist méér binnen dan mensen die ook vis en vlees eten. Denk aan vezels, foliumzuur en magnesium”, vertelt een woordvoeder. Ook hebben deze mensen vaak een hogere inname van vitamines B1, B6 en C.

Maar er zijn ook een aantal aandachtspunten. ,,Bij een vegetarisch of plantaardig voedingspatroon is het risico op sommige voedingstekorten hoger dan bij een omnivoor voedingspatroon. Dat kan het risico op maternale of foetale complicaties verhogen. De inname van vitamine B12 kan bijvoorbeeld te laag zijn. Een gezond en gevarieerd voedingspatroon is belangrijk om voldoende bouwstoffen voor een gezonde zwangerschap binnen te krijgen.”

Handreiking voor zorgverleners

De Knov publiceerde daarom onlangs een handreiking met adviezen voor zorgverleners. ,,Hierin wordt verwezen naar bestaande tools, zoals de Eetmeter van het Voedingscentrum, waarin een zwangere zelf kan bijhouden wat ze eet en welke voedingsstoffen onvoldoende zijn. En ook naar de Schijf for Life, een richtlijn voor gezonde plantaardige voeding. Verder krijgen verloskundigen de juiste achtergrondinformatie om zwangeren adviezen voor voeding en supplementen op maat te geven.”

Diëtist Lobke Faasen hielp mee met het ontwikkelen van de handreiking. ,,Vanuit vrouwen die vegetarisch en veganistisch eten, komen steeds meer vragen over hoe zij dit volwaardig kunnen doen tijdens de zwangerschap. Verloskundigen hebben hier doorgaans nog maar weinig kaas van gegeten. Er was tot op heden niet echt een model of richtlijn waarnaar zorgverleners konden verwijzen. Het fijne van deze handreiking is dat de zwangere vrouw goede informatie krijgt zonder dat ze naar een diëtist hoeft te gaan. Dat is lang niet altijd nodig.”

Belangrijkste supplement

Welke adviezen zijn er voor zwangeren die vegetarisch of plantaardig eten? ,,Het belangrijkste is dat je vitamine B12 suppleert”, legt Faasen uit. ,,Zelf kom je niet zo snel aan een tekort, maar het kindje in je buik moet ook beginnen met zijn of haar aanleg.”

Naast de standaardadviezen voor iedere zwangere vrouw, het suppleren van vitamine D en foliumzuur, geldt voor vegetariërs, veganisten en vrouwen die geen vis eten, ook het suppleren van omega-3 vetzuren DHA en EPA. Voor veganisten geldt daarbij nog het vitamine B12-supplement.

Mineralen als calcium, zink en jodium hoeven bij een gezond voedingspatroon niet extra gesuppleerd worden. ,,Veel mensen die veganistisch gaan eten twijfelen of ze voldoende calcium binnenkrijgen. Maar als je regelmatig groene bladgroenten eet zoals boerenkool, paksoi en verschillende slasoorten, dan hoef je je nergens zorgen om te maken”, stelt Faasen gerust. ,,Allemaal aan de groene smoothie dus! Het is echt niet zo dat als je plantaardig(er) gaat eten, je naar allerlei bewerkte voedingsmiddelen, zoals vleesvervangers en veganistische kaas moet grijpen om aan je voedingsstoffen te komen. Houd het puur.”

