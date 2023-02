Verloskundige Bea nodigt baby’s uit om te draaien: ‘Het is echt heel leuk hoor’

Babymoord: ‘De dader is vaak in paniek, denkt niet na en ontkent dat baby bestaans­recht heeft’

In het Belgische Brugge is deze week een 23-jarige vrouw opgepakt op verdenking van kindermoord. De vrouw zou haar baby kort na de geboorte gedood hebben. Volgens experts is zo’n ‘neonaticide’ uitzonderlijk, al zijn er wel patronen: ‘In 99 procent van de gevallen is de moeder de dader.’

11 januari