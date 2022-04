Verloskundigen protesteren: ‘Machtige ziekenhuizen zullen straks de bevalling bepalen’

Geen ouders en geen kinderen: ‘Ik kijk hoe de ooievaar de verkeerde kant op vliegt’

Haar ouders kwamen om bij de vliegramp in Tripoli en de kans is groot dat ze nooit moeder zal worden. Marieke Poelmann (34) zoekt in Een eiland in de tijd naar de betekenis van een leven zonder ouders, zonder kinderen. ‘Het ergst denkbare is al eerder gebeurd, waarom zou dit wel goedkomen?’

13 maart