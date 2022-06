Viola: ‘Je weet pas hoeveel pijn een miskraam doet als je het zelf meemaakt’

podcastEen zwangerschap leidt niet altijd tot een blakende, gezonde baby: per jaar verliezen in Nederland zo’n 25.000 vrouwen een ongeboren kindje. In de podcast Miskraammonologen , een productie van Ouders van Nu, AD en de regionale titels, hoor je de persoonlijke verhalen van deze vrouwen. Deze week is dat Viola.

Als je gezonde kinderen hebt - mag je dan lijden onder je miskramen? Viola vindt eigenlijk van niet, maar voelt iets heel anders. Als ze zwanger is van de derde gaat het mis: op de fiets naar de verloskundige verliest ze het vruchtje na negen weken zwangerschap. ,,Toen ik aankwam bij de verloskundige en naar het toilet ging, viel alles eruit. Uit een reflex spoelde ik alles door. Als ik terugkijk heb ik altijd te makkelijk gedacht over miskramen. Het is de natuur, dacht ik, maar je weet niet hoeveel pijn het doet totdat je het doormaakt.”

Al gauw raakt Viola opnieuw zwanger - haar kind komt gezond ter wereld via een keizersnede. Ze is veel alleen, want haar man is zeeman en vaart. ,,Ik leefde op de automatische piloot en ik stopte veel weg. Ik wilde zorgen dat dit lukte; alleen zorgen voor drie jonge kinderen. Dat had ik altijd gewild en ik wilde me bewijzen.”

Een molazwangerschap

En ondanks dat Viola de babyspullen wegdoet en haar gezin compleet is, voelt ze ineens dat ze het nog een keer wil meemaken. ,,Zwanger zijn is zo mooi en bijzonder. Die drang was groot genoeg om voor een vierde kind te willen gaan.” Ze raakt zwanger, is vol vertrouwen en voelt zich supergoed. ,,Verwachtingsvol ging ik liggen voor de echo, maar er was geen kindje te zien. Alleen een soort mist. De verloskundige zei meteen dat het niet goed was. Het was een molazwangerschap.” Dat besef, dat er geen kindje kwam, vertelt Viola, was zo'n grote klap dat ze helemaal geen informatie opslaat. ,,Het kon er niet meer bij. Je krijgt zoveel binnen als je aankan.”

Ze stuurt haar man een mail. ,,Iets met dat het niet goed was, helemaal mis en sorry.” Viola wil alles door laten gaan, zorgen dat het voor de kinderen normaal blijft. Ze kiest voor een curettage, want wat als ze het ineens verliest bij de zwemles van de kinderen? ,,Er was iets doods in mijn lichaam, ik wilde het er zo snel mogelijk uit.” En daarna, dat gevoel van leegte, zegt Viola, dat is verschrikkelijk. Zelfs als je gezonde kinderen hebt en zelfs als je in het leven zo geboft hebt. ,,Daar zit die tweestrijd; dat je dankbaar kunt zijn en verdrietig om wat er niet is. Ik zat mezelf zo in de weg. Ik begreep mijn eigen gevoel helemaal niet. Ik heb drie gezonde kinderen, en zoveel geluk.” En ondanks haar mooie gezin, moet Viola aan de slag met het verlies van haar twee ongeboren kindjes. ,,Zijn wij eigenlijk open over onze miskramen, vroeg ik mijn man. Dat waren we niet.” En dat proberen ze te zijn.

Beluister hier de podcast waarin Viola beschrijft hoe zij opener wordt over haar miskramen en aan de slag gaat met de verwerking ervan.

