Voorlezen? Dit zijn de opvallendste, nieuwste prentenboeken

Prentenboeken zijn vaak luchtig, maar kunnen ook over serieuzere onderwerpen gaan. Kinderboekenrecensent Jaap Friso selecteerde een aantal opvallende nieuwe prentenboeken.

Verstoppen in felle kleurtjes

Verstoppertje spelen, het werkt in prentenboeken vaak op de lachspieren. Grote wezens die denken dat ze onvindbaar zijn terwijl kleuters allang door hebben waar ze zich hebben verstopt. Frank en Bert is zo’n hilarisch verstopboek waarmee kleuters ook nog op een slimme manier leren tellen, zelfs helemaal tot honderd. Bert is een soort grote, pluizige pinda die het meest op een beer lijkt. Hij vindt zichzelf supergoed in het spelletje en vosje Frank laat dat maar zo. ‘Hij houdt heel erg van winnen maar nog meer van zijn beste vriend’.

Volledig scherm Frank en Bert. © Uitgeverij Gottmer

Als Frank tot honderd telt, zullen kleuters tegen het boek schreeuwen dat Bert beter op moet letten. Laten we maar zeggen dat zijn roze sjaal er alles mee te maken heeft. Frank draagt zelf een wollen oormuts met bollen in fel lichtblauw. Die fluorescerende kleuren zijn het geheim van dit boek, samen met de schalkse knipoog van Bert als Frank op zijn beurt denkt dat hij nooit gevonden gaat worden. Een even geestig als doeltreffend en ongecompliceerd prentenboek dat kleuters ongetwijfeld heel vaak opnieuw voorgelezen willen krijgen.

Frank en Bert van Chris Naylor-Ballesteros, vertaling J.H. Gever, uitgeverij Gottmer, 4+

Schoenbekooievaar staat boven de pestkoppen

Volledig scherm Schoenbek. © Uitgeverij Querido

De schoenbekooievaar is nogal een vreemde vogel die uit de prehistorie lijkt te zijn overgebleven. Met zijn plompe gestalte, lange poten en enorme bek die continu in een soort glimlach-stand staat. Dat de naar Zuid-Afrika geëmigreerde Nederlandse kinderboekenschrijfster Joukje Akveld gefascineerd raakte door de schoenbekooievaar is goed voorstelbaar. Zo’n eigenheimer die zich weinig van anderen aantrekt en gewoon lekker zijn ding doet, spreekt tot de verbeelding. Akveld focust op het zonderlinge van ‘Schoenbek’ door hem door andere vogels te laten becommentariëren. De een na de ander lacht hem uit en verheerlijkt zichzelf. Als Schoenbek een krokodil die vogels verslindt een lesje leert, draaien ze al heel snel bij en bieden excuses aan. Waar Schoenbek overigens weinig in geïnteresseerd is, want die is alweer druk bezig een maaltje te vergaren. Hij staat boven zijn pestende soortgenoten en dat is een prima boodschap voor kleuters.

Schoenbek van Joukje Akveld, illustraties Piet Grobler, uitgeverij Querido, 4+

Arend waarschuwt de landdieren voor smeltende ijskappen

Volledig scherm Gered! © Uitgeverij Lannoo

Gered! gaat overduidelijk over het klimaatprobleem maar kleuters zullen in eerste instantie vooral een boek vol dieren zien, met hun koppies onder of vlak boven water. Het ijs smelt en er komen overstromingen. Arend ziet het vanuit de lucht gebeuren en probeert de andere dieren te waarschuwen maar die reageren laconiek of ontkennend. Het is wel vaker warm geweest, zegt het wildebeest. En ach, een overstroming, denkt de luiaard sloom: ‘dan hang ik goed in deze boom’. Ondertussen is op de prenten van Mattias De Leeuw te zien dat het water de dieren letterlijk tot aan de lippen stijgt maar dan nog wil de giraffe er weinig van weten: ‘Het komt wel goed, het valt wel mee, ik houd het hoofd wel boven zee’. Al die nonchalance breekt de dieren op en ze zijn maar wat blij als er uiteindelijk een soort Ark van Noach verschijnt. Het speelse en lichtvoetige rijmen van Westera kan een goede manier zijn om met kinderen over het onderwerp te praten.

Gered! van Bette Westera, illustraties Mattias De Leeuw, uitgeverij Lannoo, 5+

Een heksje met een uilenei

Volledig scherm Heksje Hazel. © Uitgeverij Boycott

Heksje Hazel is geen stereotype heks, met bezemsteel en krakende stem, maar een vriendelijke jonge vrouw met blozende wangen en een groot plichtsbesef. Als in de zomer de andere bosbewoners met vakantie gaan of lekker relaxen aan het water, vraagt ze zich af of die niks te doen hebben.

Heksje Hazel. Een jaar in het bos bevat vier verhalen die evenzoveel seizoenen omvatten. In het eerste verhaal vindt Hazel een ei dat ze meeneemt naar haar boomhuisje. Uiltje Otis groeit snel en gaat na een tijdje zijn eigen weg. Hazels wens dat ze haar vriend ooit terug zal zien, wordt aan het einde van het boek vervuld als ze verdwaalt in een sneeuwstorm. Daarmee is het helemaal rond.

Het ‘Bos van Moswoud’ wordt bevolkt door kabouters, trollen, elfen en dieren en lijkt zo uit het universum van Rien Poortvliet gekropen. Al heeft Phoebe Wahl een eigenzinniger hand van illustreren, en dat is een understatement. De Amerikaanse is met haar quilts en aquarellen een fenomeen op Instagram met meer dan 130.000 volgers. Begrijpelijk, want haar werk ademt een sfeer die veel mensen aanspreekt. Ambachtelijk en een beetje ouderwets, vertrouwd en veilig en met een groot voorkeur voor de natuur en vooral het bos, en alles wat daar te vinden is. Een eigenzinnig voorleesboek met de nodige humor.

Heksje Hazel. Een jaar in het bos van Phoebe Wahl, vertaling Nicolette Hoekmeijer, uitgeverij Boycott, 7+

