‘Willen we narcisme in de samenleving aanpakken, moeten we kinderen anders opvoeden’

Vakbonden dreigen met acties kinderop­vang na stukgelo­pen onderhande­ling: 'Het is veel te weinig’

De vakbeweging en de werkgevers in de kinderopvang staan, net als vorig jaar, lijnrecht tegenover elkaar bij cao-onderhandelingen. De torenhoge inflatie is de grote boosdoener waardoor de gesprekken over extra loon nu zijn vastgelopen, blijkt uit een rondgang langs de partijen. Dus is de actiedreiging weer terug.

23 november