Zes weken zomervakantie in Nederland: waarom eigenlijk zo lang?

Hoe is de zomervakantie in Nederland ooit ontstaan?

Kinderen kregen in de zomer vrij om hun ouders te helpen op het land. Je ziet dit vaak langskomen als je je verdiept in de geschiedenis van de zomervakantie. ,,Het werd landbouwverlof genoemd", zegt Jacques Dane. Hij is historicus en hoofd onderzoek bij het Nationaal Onderwijsmuseum. ,,In de leerplichtwet van 1901 stond dat er maximaal zes weken verlof kon worden gegeven ten behoeve van werkzaamheden in of voor bedrijven van landbouw, tuinbouw, bosbouw, veehouderij of veenderij.”