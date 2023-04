Aan het snotteren? Naast verkoudheid en allergie is dit volgens kno-arts een vaak gemiste oorzaak

Je wordt wakker met een verstopte neus, moet veel niezen en hebt last van je keel: dat kan betekenen dat je verkouden bent. Maar nu het lente is en er veel pollen in de lucht zijn, zou het ook hooikoorts kunnen zijn. Kun je bepalen wat de oorzaak van je klachten is? Liane Tan, KNO-arts bij Tergooi MC, legt het uit.

Verkoudheid is een term die voor een uiteenlopende verzameling aan klachten wordt gebruikt, zegt Tan. ,,Sommige mensen zeggen dat ze verkouden zijn als ze last van hun keel hebben, hoesten, een verstopte neus hebben, last van snot of slijm in de keel. Maar dat hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een verkoudheidsvirus.“

Snotteren en een verstopte neus zijn namelijk ook symptomen die kunnen voorkomen bij een allergie, zoals hooikoorts. ,,Als een deeltje van de stof waar je allergisch voor bent (allergeen) de neus binnenkomt - in het geval van hooikoorts zijn dat pollen van gras of bomen - dan wordt het slijmvlies geprikkeld, kan opzwellen en maakt slijm aan.’’

Ook een allergie voor huisstofmijt kan soortgelijke klachten veroorzaken, meestal in de periode van september tot en met april, als we veel binnenzitten. ,,Maar het wordt nu lekkerder weer, dus mensen gooien de ramen van hun huis open. Dan kan huisstofmijtallergeen opwaaien waardoor het in je neus terechtkomt, met een allergische reactie als gevolg.’’

Hyperreactief neusslijmvlies

In de praktijk is het soms lastig te bepalen wat precies de boosdoener is als je last hebt van deze symptomen, zegt Tan. ,,Een allergie kan ook zorgen voor jeuk en zwelling rond de ogen. Als iemand bij mij aanklopt met een verstopte neus en gezwollen en jeukende ogen, dan lijkt het er eerder op dat het om een allergie gaat. Maar als deze symptomen zich minder sterk presenteren dan is het eigenlijk niet te bepalen. Er is ook geen thuistest waaruit duidelijk wordt dat iemand of een verkoudheid of een allergie heeft.’’

Daarbij is er nog een derde, minder bekende oorzaak van dit soort symptomen. ,,Het neusslijmvlies kan ook sterk reageren op niet-allergische prikkels, zoals sigarettenrook. Je neus kan dan verstopt raken en meer snot aanmaken of juist uitdrogen Uit onderzoek weten we dat bij 30 tot 40 procent van de mensen die al ergens allergisch voor zijn het neussslijmvlies ook sterk reageert op zo’n prikkel’’, zegt Tan. ,,We noemen dit hyperreactief slijmvlies: de neus reageert overdreven op een niet-allergische prikkel. Je kunt er nog uren later last van hebben, terwijl de prikkel alweer weg is.’’

Ook op temperatuursverschillen kan de neus heftig reageren. ,,Koude lucht is niet goed voor de longen, dus bij een daling in de temperatuur maakt je neus meteen slijm aan om te verhinderen dat de kou binnendringt. Dat kan gebeuren als je van een warme ruimte in de winter de kou instapt, of als je in koude wind staat. ’’

Ziek ben je bij een overgevoeligheidsreactie dus gelukkig niet, maar irritant is het wel. ,,Sommige mensen hebben er erg veel last van, ook je ogen kunnen bij zo’n overgevoeligheid gaan tranen. Maar eigenlijk is het een goed teken als je neus gaat lopen: hij reageert naar behoren en voert de deeltjes die prikkelen juist af.’’

Spoelen met een neusdouche

Of je neus nu verstopt is door een verkoudheid, een allergie of een overgevoeligheidsreactie, Tan raadt aan de neus te spoelen met zout water om de klachten te verlichten. ,,De traditionele manier daarvoor is met een neti pot van aardewerk. Een neusdouche werkt volgens hetzelfde principe, maar is van kunststof, dus breekt niet als je hem laat vallen. Je kunt zelf de zoutspoeling maken door een theelepel zout op te lossen in een liter lauw water.’’ Voor een baby kun je een snufje zout mengen in een kopje water en de oplossing met een pipetje in de neus toedienen.

Wie vermoedt in het voorjaar en de zomer weer eens last te hebben van hooikoorts, raadt Tan aan te kijken naar hoe geparkeerde auto’s eruitzien. ,,Zie je een geel laagje op de motorkap, dan kunnen dat pollen zijn die neergedaald zijn. Die zitten in de lucht en ademen we zelf ook in. Heb jij vooral klachten als je dat gele laagje ziet, dan zou het zeker door de pollen kunnen komen. Een likje vaseline smeren in je neus kan de pollen deels tegenhouden als je de deur uitgaat.’’

Heb je vooral last van een verstopte neus ’s ochtends als je wakker wordt? ,,Mensen slapen als het weer warmer wordt graag met het raam open, lekker in een briesje. Maar dat briesje blaast vaak pollen in de slaapkamer of kan huisstofmijtallergeen doen opwaaien. Lucht je slaapkamer overdag, maar doe - tenzij het echt te warm is - het raam dicht voordat je gaat slapen.’’ De airco laten blazen tijdens een warme nacht is niet aan te bevelen. ,,Droge en koude lucht is voor de neus en keel ook niet gezond, dus doe hem uit voor je gaat slapen.’’